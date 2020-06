Zico no Palmeiras? Galinho já foi alvo do Alviverde para treinador

Maior ídolo da história do Flamengo revelou que não aceitou o convite para treinar o Palmeiras por sua grande identificação com o rubro-negro carioca

Após criar grande identificação com um clube, é difícil para qualquer ídolo defender as cores de uma equipe rival, e Zico sabe disso. O maior nome da história do Flamengo foi convidado, em 1995, para se tornar técnico do , mas não aceitou a proposta por sua forte relação com o rubro-negro.

A tentativa de contratar o Galinho foi revelada por José Carlos Brunoro, executivo do alviverde paulista durante a década de 1990, época em que o clube tinha como grande parceira a Parmalat e montou uma das equipe mais vitoriosas de sua história.

Em 1994, após o bicampeonato brasileiro, o então técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu assinar com o para a temporada segunite. Então, o principal alvo da diretoria para substituir Luxemburgo foi Zico, conforme revelou Brunoro em uma live com o site “Nosso Palestra”.

Em conversa com o jornalista PVC, o Galinho contou sobre a decisão de não aceitar o convite para comandar a equipe que seria campeã da Libertadores alguns anos mais tarde.

“Ele [Brunoro] me convidou para ser técnico do Palmeiras. Eu falei que naquele momento não era o meu objetivo. Não tinha interesse nenhum e não iria trabalhar no , inclusive pela minha relação com o Flamengo”, revelou Zico.

O curioso é que essa história era “secreta”. Após a conversa, as partes concordaram em comentar o assunto apenas com a autorização do Palmeiras e de Brunoro. Porém, depois de 22 anos, Zico recebeu um telefonema do dirigente, que o autorizou a falar sobre a negociação.

A saída não fez muito bem nem ao Palmeiras nem a Luxemburgo. O “professor” chegou à final do , mas foi derrotado na decisão pelo , com o gol histórico de barriga de Renato Gaúcho. O alviverde contratou Valdir Espinosa e, posteriormente, Carlos Alberto Silva, para a função de treinador, mas acabou eliminado nas quartas de final da Libertadores.

Após os maus resultados de ambas as partes, Luxemburgo retornou ao Palmeiras ainda em 1995. O Galinho, por outro lado, ainda esperou um pouco mais para iniciar sua carreira como técnico fora do Brasil, após o ano 2000.