Zico no K-pop? Xará coreano de ídolo do Fla confunde internautas e gera memes

Confira mais sobre quem é o Zico coreano e a confusão com o ex-flamenguista, que já assistiu a um clipe do cantor

Quando se fala em Zico no , uma figura logo aparece nas mentes dos brasileiros: o ex-jogador do e da seleção brasileira. Porém, com a globalização e o avanço do K-Pop, estilo de música tipicamente coreano, um xará do Galinho está confundindo as pessoas.

Zico também é o apelido adotado por Woo Ji-ho, rapper coreano de 27 anos. Ele foi vocalista da Block B, banda de sucesso da , mas hoje segue carreira solo. A música "Any Song", lançada em janeiro deste ano, é o maior sucesso do cantor no momento.

Em sua carreira solo, Zico tem um álbum, o "Thinking" (pensando, em português), lançado em 2019. Em suas músicas, assim como diversas bandas e cantores do cenário K-Pop, o artista canta tanto em inglês quanto em coreano.

O Zico brasileiro "conheceu" o Zico coreano em um vídeo no canal do YouTube do ex-jogador. Em 2017, Zico assistiu ao clipe de "She's a Baby" e elogiou muito o rapper coreano: "O nome dele é Zico?" indagou o ex-jogadou. "Canta pra c...", completou.

"O cara é bom. Ninguém chega a 12 milhões [de visualizações] à toa", falando sobre o clipe que hoje já foi visto mais de 20 milhões de vezes. "Galera, cuidado para não fazer confusão. Você vai clicar em 'Zico' e vai aparecer o cara cantando na Coreia", brincou o Zico brasileiro.

Nesta quinta-feira, 23 de abril, o nome de Zico estava nos trending topics do Twitter e isso causou uma confusão sobre qual era o assunto: o brasileiro ou o coreano? No fim das contas, era sobre o cantor, que lançou um novo clipe.

Em uma live com a Goal, Zico (o ex-jogador) comentou diversos assuntos: ele falou da idolatria de Gabigol no Flamengo, maior símbolo do atual elenco, e também sobre a possibilidade de Neymar vestir a camisa rubronegra. O time carioca é um dos clubes brasileiros que mais namoram Neymar.

Confira as reações dos flamenguistas e os memes que essa situação inusitada causou.

Zico no assuntos do momento, fui ver se era o do Block B ou o futebol e tava tipo pic.twitter.com/8zGxg9uLDY — caio porem levanto ☎️ (@caiodparaquedas) April 23, 2020

Eu não fazia ideia de que existia outro Zico sem ser o jogador pic.twitter.com/uPrF9udX6V — Um Remista '') £ {#} * (@B4ST0_Z) April 23, 2020

O único Zico que eu conheço é esse, o Deus dos Flamenguistas.



Nem sabia que existia outro pic.twitter.com/5h5IzFyLNp — Itallo Santi ᶜʳᶠ (@itallosanti) April 23, 2020

Dia 93825 da quarentena, descobrimos um falso Zico confundindo todos que conhecem o Zico do futebol. pic.twitter.com/2ej9vvbked — Zezin (@ZezinRafa) April 23, 2020