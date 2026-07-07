Zico, em lágrimas, após a despedida da Copa do Mundo: o mundo inteiro viu o que aconteceu

Mustafa Zico, atacante da seleção egípcia, demonstrou grande orgulho pelo desempenho dos “Faraós” diante da seleção argentina, apesar da derrota dramática por 3 a 2 nesta terça-feira à noite, no estádio “Atalanta”, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações após a partida, Zico mencionou a existência de “coisas estranhas” que atrapalharam o andamento da seleção no segundo tempo, aludindo às decisões da arbitragem durante a partida.

A seleção egípcia havia surpreendido os campeões mundiais com uma vantagem emocionante de dois gols a zero, marcados por Yasser Ibrahim e Zico, e manteve a liderança até os 79 minutos, antes que a Argentina reagisse com três gols assinados por Cristian Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández.

O confronto teve uma jogada arbitral que gerou ampla polêmica depois que o árbitro anulou um gol de Zico alegando uma falta cometida por Marwan Attia contra o zagueiro Lisandro Martínez no início do ataque, além de não ter marcado um pênalti a favor de Mohamed Salah na jogada em que a Argentina respondeu marcando o gol da vitória.

Zico, em declarações emocionadas após a eliminação da Copa do Mundo, disse à “BeIN Sports”: “Graças a Deus, é a vontade de Deus e Ele faz o que quer. Desejávamos muito fazer a torcida feliz e fizemos uma grande partida contra o campeão mundial. Não sei realmente o que aconteceu no segundo tempo; com certeza ocorreram coisas estranhas que o mundo inteiro viu e que ficaram claras como o sol.”

O atacante dos Faraós continuou, dirigindo suas desculpas à torcida: “Agradeço a esses jogadores, homens de verdade, e a todo o povo egípcio, tanto aos que nos apoiaram aqui quanto no Egito. Esperávamos fazer vocês felizes hoje, mas não conseguimos. Se Deus quiser, Ele nos dará sucesso no futuro para trazermos sorrisos aos rostos de vocês novamente. Fizemos um grande torneio e nossa ambição era chegar o mais longe possível. Tenho orgulho de cada jogador egípcio que participou deste torneio, de toda a torcida e de todos que se esforçaram e viajaram pelo mundo para nos acompanhar; agradeço a todos eles e peço desculpas.”

Zico encerrou sua fala comentando sobre a coragem com que a seleção egípcia disputou a partida e sobre as decisões da arbitragem, dizendo: “Entramos em campo desde o primeiro minuto sem medo de nada, e nosso único objetivo era a vitória, o que ficou claro durante toda a partida. Mas, no segundo tempo, aconteceram coisas estranhas: várias faltas contra nós e um gol anulado — não sei o motivo da anulação, para começar. Resumindo, coisas estranhas aconteceram hoje.”