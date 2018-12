Zico aprova contratação de Gabigol, entende demora por reforços e faz alerta a nova diretoria

Maior ídolo da história do clube recebeu craques e amigos em mais uma edição do bem sucedido Jogo das Estrelas

Na última quinta-feira(27), como de costume, Zico organizou a 15ª edição do Jogo das Estrelas, onde reuniu amigos e grandes craques da história do futebol em uma pelada beneficente no Maracanã. Depois de desfilar todo seu talento e marcar dois belíssimos gols, um deles de cobertura, o Galinho atendeu a imprensa e, claro, falou sobre o Flamengo.

Um ídolo analisou a situação do Rubro-Negro na janela de transferências e disse entender a demora para anunciar as contratações, algo que tem causado bastante ansiedade na torcida.

"Demora mesmo, normal. Quando se vê um time com condição financeira estabilizada, todo mundo pede demais. O Flamengo não pode sair soltando uma grana imensa. Só quando você vai contratar um Cristiano, um Messi, um Neymar. O resto tem que ser bem analisado".

Sobre a especulação de uma possível volta de figuras da gestão Patrícia Amorim, com quem o Galinho teve problemas, ele foi direto.

"Se fala muito que a nova gestão fez acordos para ser eleita. Eu lamento. Se tiver realmente gente que eu veja que fez o que fez com o Flamengo, não piso mais lá dentro enquanto eles estiverem. Não, não estou de acordo com algumas coisas que estão acontecendo ali".

Zico também fez questão de deixar o recado para a diretoria que está tentando contratar jogadores e para os atletas que chegarem no seu time de coração.

"Quando você é contratado por um time, tem que saber a história desse time. O que acho é que muitos jogadores são contratados e não conhecem a história do clube. Será que no Flamengo não tem ninguém preparado pra esse cargo?. O Flamengo hoje tem toda a estrutura pro jogador. O profissional que chega no CT, só tem que conhecer a história do clube. Esse time é diferente, essa torcida é diferente. Não tem profissionais no clube hoje que viveram a história do Flamengo. Isso é inadmissível".

O Galinho, que convidou Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro para participar do evento, se mostrou bastante entusiasta da contratação do atacante.

"Grande artilheiro, de grande qualidade. Lógico que é jovem, mas tem futuro. Se o Flamengo fizer uma contratação dessa, tem tudo para se dar bem. Então, foi bom hoje pra ele já ter um gostinho da torcida".