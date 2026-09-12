Zian Flemming marcou neste sábado seu primeiro gol pelo Ipswich Town. O atacante holandês fez, pouco antes do fim, o gol da vitória contra o Crystal Palace: 2 a 3. Ao mesmo tempo, Justin Kluivert também balançou as redes por seu clube, o AFC Bournemouth.

Crystal Palace - Ipswich Town 2-3

As duas equipes tiveram um holandês entre os titulares: Quinten Timber, no Crystal Palace, e Kjell Scherpen, no Ipswich. Flemming começou no banco, mas entrou na metade do segundo tempo.

Com gols de Anan Khalaili e Emersonn, o placar estava em 1 a 1 quando a equipe da casa ficou com dez jogadores após pouco mais de meia hora. Axel Disasi fez uma falta dura e foi expulso com cartão vermelho direto.

Leif Davis colocou o Ipswich em vantagem pouco antes do intervalo, mas o ex-atacante do FC Groningen Jørgen Strand Larsen fez o 2 a 2 no segundo tempo. Flemming, que chegou neste verão vindo do Burnley, depois completou para as redes, pouco antes do fim, o gol da vitória por 2 a 3.

AFC Bournemouth - Brentford 2-2

O Bournemouth foi superior em casa, mas teve muita dificuldade contra o Brentford. Na verdade, os visitantes abriram o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com Kevin Schade: 0 a 1.

Mas não puderam aproveitar a vantagem por muito tempo. Foi Kluivert quem, quatro minutos depois, mesmo caindo, marcou o 1 a 1. Seu primeiro gol da nova temporada.

Também nos dez minutos após o intervalo saíram dois gols: Marcus Tavernier pelo Bournemouth e, novamente, Schade pelo Brentford. E foi só: 2 a 2.