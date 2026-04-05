Ziab critica Inzaghi: “Um único jogador foi o responsável pela ruína do seu sistema!”

O tunisiano Tarek Diab, ex-jogador do Al-Ahli de Jeddah, criticou duramente o italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, após o empate de 2 a 2 com o Al-Taawoun no último sábado, na 27ª rodada da Liga Roshen, dirigindo críticas contundentes ao estilo de jogo da equipe e ao impacto desse empate na disputa pelo título.

Com esse resultado, o Al-Hilal perdeu mais dois pontos na disputa pelo título, elevando sua pontuação para 65 pontos na segunda colocação, empatado com o Al-Ahli de Jeddah, terceiro colocado, e atrás do Al-Nassr, com uma diferença de 5 pontos.

Em declarações à rede de canais saudita “Thamania”, Thiab disse: “O Al-Hilal está claramente sofrendo em termos de desempenho, estilo de jogo e capacidade dos jogadores de fazer a diferença”.

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E acrescentou: “O baixo nível não se limita ao jogo contra o Al-Taawoun, mas já era evidente mesmo antes da última pausa internacional. O Al-Hilal sofre de uma clara falta de soluções ofensivas, e Inzaghi não conseguiu criar uma nova tática”.

E continuou: “Não é razoável que a ausência de Sergej Savic tenha afetado o esquema de Inzaghi dessa forma; a equipe parecia perdida sem o jogador sérvio e não conseguiu encontrar soluções”.

Thiab destacou que o brasileiro Malcom de Oliveira foi a única exceção na partida de ontem, explicando: “Ele tinha as soluções e a capacidade de tomar decisões, ao contrário dos outros jogadores”.

E concluiu dizendo: “A cooperação foi boa, e ele conseguiu explorar os espaços atrás do Al-Hilal, além das jogadas de cruzamento e outros aspectos que lhe garantiram a vitória”.







