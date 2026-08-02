



No fim, não foi suficiente para o recorde absoluto de transferência de um jogador sub-19 saindo ou chegando à Bundesliga, mas o Bayer Leverkusen certamente fez um ótimo negócio com Kerim Alajbegovic.

Por pelo menos 30 milhões de euros em taxa de transferência (mais dois milhões de euros em taxas e até cinco milhões de euros em possíveis bônus), o clube da Bundesliga transferiu o participante bósnio da Copa do Mundo, de 18 anos (quatro jogos, um gol), para a Juventus, da Serie A. Até aí, tudo muito lucrativo.

Assim, Alajbegovic é o jogador mais caro com menos de 19 anos já transferido para fora da Bundesliga (a contratação mais cara para a Bundesliga segue sendo Renato Sanches, por quem o Bayern pagou 35 milhões de euros ao Benfica em 2016).

Mas o que torna tudo isso ainda mais impressionante: Alajbegovic não disputou uma única partida oficial pelo Bayer Leverkusen. Em determinado momento, Leverkusen já havia até vendido o ponta esquerda no verão passado: por dois milhões de euros ao Red Bull Salzburg, para a Áustria. No entanto, o Leverkusen garantiu uma opção de recompra de oito milhões de euros.

O clube da fábrica a exerceu depois que Alajbegovic, após dificuldades iniciais, conseguiu convencer em Salzburgo (44 jogos, 13 gols e quatro assistências em todas as competições), para agora transferir à Itália Alajbegovic, que se desenvolveu nas categorias de base de Colônia e Leverkusen.

Quem mais fez proposta por Kerim Alajbegovic?

E a Juventus nem sequer teria apresentado a oferta mais lucrativa. Ela teria vindo do Chelsea, que inclusive ofereceu 40 milhões de euros pelo ponta esquerda de impressionante técnica de chute. Mas, como a Juve teria sinalizado, ao que tudo indica, uma vaga imediata no time titular, o jogador decidiu pela Itália e contra a Premier League e o ex-técnico do Leverkusen Xabi Alonso.





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Por que o Leverkusen não manteve Kerim Alajbegovic?

Mas a pergunta permanece: por que o Leverkusen vendeu o jogador ofensivo, afinal, se está tão convencido de suas qualidades? "Kerim deu mais um grande salto em Salzburgo depois do período conosco na base. Ao mesmo tempo, tivemos de avaliar de forma realista que a concorrência em nosso elenco, especialmente em suas posições preferidas, é muito grande. Nesse contexto e olhando para o pacote total da transferência, concordamos com a mudança para a Itália", disse o diretor esportivo Simon Rolfes.

De fato, Alajbegovic, que também pode atuar pela ponta direita e no meio-campo ofensivo, teria de competir no Bayern, entre outros, com o reforço Afonso Bastardo Moreira (por 29,5 milhões de euros vindo do Olympique Lyon) ou Eliesse Ben-Seghir (21). Os meio-campistas Malik Tillman e Ibrahim Maza também teriam sido concorrentes.



