Messi "no bolso" de Casemiro e zerado pós Cristiano: camisa 10 segue sua seca em El Clásico

Discreto, argentino não evita derrota por 2 a 0 do Barcelona para o Real Madrid no Santiago Bernabéu

Lionel Messi teve atuação discreta, sofreu com a marcação do brasileiro Casemiro - há quem diga que ele colocou o argentino "no bolso" - e aumentou neste domingo seu jejum de gols contra o . Desde que Cristiano Ronaldo trocou os merengues pela , em julho de 2018, o camisa 10 não marcou para o em clássicos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Após a saída de CR7, Barça e Real se enfrentaram cinco vezes. Messi passou em branco e nem deu assistência em todos os jogos. Ao todo, ele chutou nove vezes a gol, sendo apenas quatro no alvo.

Mais times

Os números, é claro, estão bem abaixo do que se espera do camisa 10. Para efeito de comparação, nos cinco clássicos anteriores à transferência do português, Messi fez cinco gols, deu uma assistência e ainda acertou uma bola na trave.

#OJOALDATO - Messi ha jugado cinco clásicos desde que Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid y no ha marcado ni ha asistido en ninguno de ellos.



En los cinco clásicos previos a la salida de Cristiano había marcado 5 goles, dado 1 asistencia y tirado 1 vez al palo. pic.twitter.com/g1vM5UkdQp — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 1, 2020

Messi até tentou encerrar a sina neste domingo - com CR7 assistindo a tudo das tribunas -, mas não teve jeito. Ele até teve uma boa chance no primeiro tempo, mas parou em grande defesa de Courtois. Também teve dificuldade para se livrar de Casemiro, que, segundo o jornal catalão Sport, não deixou o camisa 10 respirar no clássico. Melhor para o Real, que venceu a partida por 2 a 0, gols de Vinícius Júnior e Mariano.

Nas redes sociais, não faltaram zoações com a atuação discreta do argentino.

Mais artigos abaixo

Foto tirada direto do bolso do Casemiro pic.twitter.com/qO8wpenuIT — Olé do (@Oledobrasil) March 1, 2020

Na saída de campo, Casemiro foi parado pela organização da . Um bate-boca aconteceu.



As informações que chegam é que pediram para que devolvesse o jogador Lionel Messi, que estava em seu bolso e levava embora. pic.twitter.com/KrVTDhgXEg — Cristiano Boselli (@ggsccp) March 1, 2020

O Cristiano nem jogou, mas apareceu mais que o messi no el classico — sara 🇸🇻 (@sarafmdc) March 1, 2020

Cristiano Ronaldo tem o mesmo número de golos e assistência no El Clasico que Lionel Messi desde que deixou o Real Madrid em 2018.



Ambos têm zero golos e zero assistências nesse período. Messi jogou 5 Clasico's e Ronaldo jogou 0 Clasico's. pic.twitter.com/kdOWdjU83C — CR7Portugal (@CR7Portugaall) March 1, 2020

Messi é humilde.



Cristiano foi mas não jogou, ele preferiu ir e não jogar também! — Fala, Santin 🅙 (@falasantin) March 1, 2020

O técnico Quique Setién, por outro lado, isentou Messi de qualquer responsabilidade pela derrota para os merengues. "Temos outros jogadores, mas é certo que Messi é importantíssimo. Não devemos ter a obsessão de que ele é o único jogador que vai marcar. Outros jogadores também tiveram chances", afirmou em coletiva de imprensa.

Além de aumentar a seca de Messi, o resultado deste domingo serviu para o Real tomar a liderança do Campeonato Espanhol do arquirrival. O time de Zidane soma agora 56 pontos, um de vantagem para o Barcelona.