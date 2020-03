Zerado na temporada, Robinho teria de brigar por espaço com centroavantes no Santos

Mais reserva do que titular na Turquia, o brasileiro poderia se encaixar no esquema de Jesualdo em uma posição diferente da habitual

Depois de ser especulado mais uma vez no , o atacante Robinho voltou à pauta entre os torcedores alvinegros. Enquanto se discute a necessidade ou não da contratação do veterano para a sua quarta passagem pelo Alvinegro, a Goal fez um levantamento das participações do jogador pelo Istambul , seu atual clube na .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O resultado, é bom frisar, não foi muito animador. Ainda que o time seja o líder do e tenha se classificado recentemente na , com direito a virada na série contra o , o brasileiro pouco teve de participação nas boas campanhas.

Mais times

Depois de dois bons anos no Sivasspor e de um começo razoável em meia temporada no time da capital, ele até agora atuou em 17 jogos na temporada, mas foi mais reserva (dez vezes) do que titular quando acabou aproveitado.

A produção também está longe de encantar. Sem gols, também não deu assistências no torneio local nem criou chances claras de gol, de acordo com o SofaScore, especializado em estatísticas de futebol. Sua posição favorita segue sendo a ponta esquerda, mas ele também foi aproveitado como uma espécie de falso 9 em momentos específicos.

É aí que entra sua chance de ser mais útil ao . Com Soteldo sendo dono da ponta esquerda e Marinho prestes a retornar para tomar conta da vaga pela direita, o mais provável seria imaginar Robinho em uma função semelhante à de Eduardo Sasha, outro que teve ótimos momentos em 2019.

Com Jesualdo, o atacante tem dividido a área com Yuri Alberto ou Raniel ou Kaio Jorge, provando que consegue se movimentar tranquilamente com mais um atacante ao seu lado. Resta saber se Robinho se encaixaria neste esquema.

E o negócio?

Campeão brasileiro pelo Peixe em 2002 e 2004, além de também contabilizar uma Copa do (2010) e dois títulos no (2010 e 2015), o atacante de 36 anos levantou troféus em cada uma das três passagens que teve pela Vila Belmiro.

Nesta quinta-feira, sua advogada, Marisa Alija, agitou as redes sociais ao postar uma foto do retorno do atleta ao clube, em 2014. Um negócio só deve evoluir, porém, com o fim da temporada europeia, no meio deste ano.