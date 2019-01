Zenit pede €40 milhões para vender argentino Paredes ao Chelsea

O jogador argentino chegaria como opção para Jorginho no meio-campo dos Blues

O Zenit pediu para o Chelsea aumentar em 10 milhões de euros a oferta para contratar o meio-campista Leandro Paredes. A equipe inglesa ofereceu 30 milhões pelo argentino.

Revelado pelo Boca Juniors, Paredes é um dos pedidos do técnico Maurizio Sarri para a posição, já que a saída de Cesc Fábregas para o Monaco o deixou sem praticamente nenhuma opção para competir com Jorginho.

“Se o Fábregas estivesse no banco, acho que então no segundo tempo o Fábregas estaria em campo no lugar de Jorginho”, disse. “O jogador que atua naquela posição toca na bola, geralmente, entre 120 e 130 vezes, então acho que precisamos de um especialista ali. Acho que ele (Paredes) pode fazer isso”.

Com a saída de Cesc Fàbregas, Maurizio Sarri identifica o que o elenco precisa... 👇https://t.co/k8lBydb93I — Chelsea FC Português (@ChelseaFC_pt) 14 de janeiro de 2019

O Chelsea também busca um novo atacante para o seu elenco. Álvaro Morata não encontrou sucesso nos Blues e negocia a sua saída do clube, enquanto Gonzalo Higuaín pode trocar o Milan pelos azuis de Londres.

Enquanto busca reforços, o Chelsea também trabalha para manter Callum Hudson-Odoi, que recebeu uma proposta de 35 milhões de libras do Bayern de Munique. A oferta balançou o jovem de 18 anos, mas a equipe inglesa tem confiança de que pode chegar a um acordo para manter o meia-atacante.