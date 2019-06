Zé Roberto crê em sucesso de Rodrygo no Real Madrid: "Pode ser como Vinícius"

Ex-jogador dos Blancos acredita que o jovem que trocou o Santos pelo clube do Santiago Bernabéu terá sucesso na Europa

O ex-internacional brasileiro Ze Roberto acredita que o Rodrygo Goes tem tudo para imitar o Vinicius Junior no .

Rodrygo foi apresentado como jogador do Los Blancos no Santiago Bernabéu na terça-feira, um ano depois de o clube ter pago 45 milhões de euros ao por ele.

Vinicius se juntou aos gigantes do LaLiga no início da campanha de 2018-19, tornando-se titular do primeiro time após a virada do ano, antes de sofrer uma lesão no tornozelo em março, que o manteve fora de ação até os três jogos finais da temporada. .

Zé Roberto - que teve um breve período com o Real Madrid em 1997 - acredita que Rodrygo já mostrou os atributos necessários para ser um sucesso na e o apoiou a seguir a liderança de Vinicius.

"Vinicius começou sua carreira muito bem no futebol europeu", disse ele ao AS.

"Ele tem muita personalidade e eu acredito que, quando ele ganhar mais experiência, ele se tornará um jogador importante no continente.

"O Rodrygo tem tudo para seguir esses passos. Ele também começou muito bem no Santos e parece ter uma boa cabeça, como o Vinicius".

Quando perguntado se o par poderia se tornar dois dos melhores jogadores do mundo, Ze Roberto respondeu: "É impossível prever isso hoje. É melhor esperar".

Rodrygo chega ao Santiago Bernabeu depois de ter jogado os quatro primeiros jogos do Brasileirão pelo Santos, marcando um gol.

O brasileiro falou de seu orgulho em se tornar um jogador do Real Madrid em sua apresentação na terça-feira, dizendo: “Acho que todo mundo que me conhece desde criança sabe que sempre fui fã do Real Madrid. Eu sempre disse ao meu pai que jogaria pelo Real Madrid e, quando eles vieram, eu não tive nenhuma dúvida”.