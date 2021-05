Zé Roberto aprova ‘novo Marcelo’ no Real Madrid e exalta Vinícius Júnior: “muito potencial”

Apesar do elogio à dupla madridista, o ex-jogador, campeão europeu com o Real em 1998, aposta no Chelsea na semifinal da Champions League

Zé Roberto é um dos privilegiados que sentiram a sensação de vestir a camisa do Real Madrid. E embora sua passagem tenha sido rápida (de 1996 a 1998), ela ficou marcada pela participação no grupo que ficou com título da Champions League 1997-98. O agora ex-jogador não disputou aquela temporada em sua totalidade, mas deixou sua marca com um gol ainda na fase de grupos e tem como peça valiosa de sua coleção de medalhas a daquele triunfo europeu.

Embora tenha revelado estar torcendo pelo Manchester City, depois que o Bayern de Munique (clube europeu com o qual é mais identificado) foi eliminado nas quartas de final, Zé abordou alguns assuntos sobre o atual Real Madrid. Dentre os principais, a expectativa que cerca Vinícius Júnior – eleito por ele como melhor brasileiro desta edição da Champions – e a nova vida de Marcelo dentro de campo, passando a atuar mais avançado - como ala ou meia. Confira abaixo!

Quer ver as semifinais e a final da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

O que acha das comparações feitas sobre o Vinícius Júnior com o Raúl González, lenda do clube que também ganhou seu espaço com pouca idade?

“Não tem comparação nenhuma. Até porque a posição que joga o Vinícius Júnior é totalmente diferente da que jogava o Raúl. O Raúl era um atacante de referência, que se movimentava muito para fazer a finalização das jogadas (...) As características do Vinícius Júnior são totalmente diferentes das do Raúl".

(Foto: Getty Images)

"O Vinícius é um atacante de beirada, que busca sempre o um contra um, jogada individual, assistência e a possibilidade de fazer os gols. O Raúl, não. O Raúl era um atacante nato, um goleador (...) Ele era um atacante de área”.

Vinícius tem potencial para ser um grande ídolo do Real Madrid?

“Com certeza. Ele tem muito potencial, e este potencial, através do tempo e da busca de espaço dele no clube, ele vai mostrar este potencial (...) Isso só vai acontecer através da confiança, e a confiança só vem quando você tem minutos de jogos. Isso serve não só pra ele, serve para o Rodrygo também, que tem muito potencial (...) Vai ser preciso trabalhar este potencial com o fator mental também”.

(Foto: Getty Images)

“Eles, sem sombra de dúvida, são a nova geração (...) Essa geração de jogadores que conseguiram se manter durante dez anos – Cristiano Ronaldo, Messi, Ibra, Lewandowski – essa geração, daqui a dois ou três anos, já vai estar passando. Então precisa vir essa geração nova, e eu coloco eles, Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrygo... nessa nova geração desses jogadores que têm todo esse potencial e que vão estar sempre jogando num nível alto”.

Nova posição do Marcelo, mais avançado, pode lhe dar uma sobrevida como peça importante dentro do Real Madrid?

“Quando você fala de Real Madrid, de Marcelo, que tem uma identidade dentro do clube muito grande, junto com o Roberto Carlos são os dois grandes laterais da história do clube... o Marcelo, hoje, por ter uma idade um pouco mais avançada tem uma certa dificuldade hoje na marcação, mas ofensivamente, pela qualidade que ele tem, e a técnica, ele sobressai e consegue entregar para o clube através da qualidade que ele tem”.

(Foto: Getty Images)

“Eu acho que essa transição, essa mudança de posição, de lateral para meia, vai ajudar muito o Marcelo. Não sei se dentro do Real Madrid, na próxima temporada, ou de repente em outro clube que ele possa buscar o espaço”.

No auge: Marcelo ou Roberto Carlos?

“Acho que vai ser difícil achar um lateral que a gente vá conseguir fazer comparação com o Roberto Carlos”, disse, revelando também ter mudado de posição pela primeira vez, saindo da lateral, para não concorrer com Roberto Carlos. “Nessa comparação aí eu fico com o Roberto Carlos”.

(Foto: Getty Images)

(Nota: Zé Roberto inclusive disse que também escalava Roberto Carlos como atacante no videogame, e que mudou sua posição pela primeira vez, no futebol profissional, para não concorrer com o eterno camisa 3 do Real Madrid)

Chelsea ou Real Madrid: quem avança para enfrentar o Man.City na final?

“O Chelsea, no meu ponto de vista, hoje, se não for a melhor é uma das melhores defesas da Europa (...) Eu gosto muito da forma que joga o Chelsea, viu? Eu vou apontar o Chelsea como a equipe que passa nesse confronto”.