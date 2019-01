Zé Roberto anuncia jogo de despedida com presença de lendas do futebol

Atleta do Palmeiras entre 2015 e 2017, Zé Roberto atou em 133 jogos com o clube

A despedida oficial de Zé Roberto dos gramados ocorrerá no próximo domingo (13), às 10h (Brasília), no Allianz Parque. E o ex-jogador e atual assessor técnico do Palmeiras anunciou os craques que vão entrar em campo durante o amistoso, em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (10).

No time “Amigos de Zé Roberto”, os escolhidos foram:

Goleiros: Clemer, Carlos Germano e Fábio Costa

Laterais: Gabriel, Evanílson e Kléber

Zagueiros: Aldair, Bordon, Cris e Edmílson

Meias: Júnior, Lincoln, Giovanni, Sávio, D’Alessandro e Seedorf

Atacantes: Robson Ponte e Adriano Imperador

Treinador: Vanderlei Luxemburgo

Já na equipe rival, os “Ídolos do Palmeiras”, os jogadores serão:

Goleiros: Velloso e Sérgio

Laterais: Rubens Júnior, Cláudio Guadagno e Júnior

Zagueiros: Júnior Baiano, Roque Júnior e Antônio Carlos

Meias: César Sampaio, Galeano, Amaral, Wendel, Alex, Marcos Assunção, Rivaldo e Ademir da Guia

Atacantes: César Maluco, Oséas, Paulo Nunes, Euller, Edmundo e Alex Mineiro

Treinadores: Luiz Felipe Scolari e Olegário Tolói de Oliveira (Dudu)



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras)

Zé aproveitou para enfatizar que pretende montar um “time de lendas” para o Palmeiras. Xx-atleta de tradicionais clubes europeus, Zé disse que poderá usar a influência nos gramados internacionais para ajudar com o objetivo do clube.

“A marca do Palmeiras, no nível nacional, tem um tamanho indiscutível, e é claro que também é conhecido internacionalmente, mas, em algumas questões, consigo ajudar por ter jogado muito tempo fora, com contatos que facilitam para levar a marca do Palmeiras. E o Palmeiras tem o pensamento de montar o seu time de lendas, como a maioria dos clubes da Europa tem. Eu mesmo participo no do Bayern de Munique, em jogos pontuais durante o ano”, explicou.

Zé Roberto ainda revelou estar se preparando fisicamente para o jogo que também terá ações para comemorar o título brasileiro e divulgar a linha de uniformes para 2019.

“A expectativa está grande, estou bastante ansioso, treinando um pouco também para aguentar esse solzão. Vou rever companheiros e voltar a viver esse ambiente, com o torcedor”, contou