Zé Love recebe mais de um ano de suspensão por xingar e cuspir em juiz

Notícia ruim para um dos jogadores mais folclóricos do futebol brasileiro na atualidade. Zé Eduardo, o popular Zé Love, está suspenso por mais de um ano pelo STJD.

Atualmente no Brasiliense, o atacante (com passagens por Santos e Grêmio, entre outras equipes) vinha se destacando no elenco do time da capital, mas não teve a "barra" aliviada pelo tribunal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo divulgado pelo próprio Brasiliense, Zé Love teria sido acusado de cuspir e ofender o árbitro da partida da equipe diante da Ferroviária/SP, em vitória da equipe paulista por 1 a 0 e que determinou a sua classificação para as oitavas de final da Série D.

Na súmula da partida, porém, também consta que Zé Eduardo teria desferido um chute em direção ao bandeira Celso Luiz da Silva. O árbitro do jogo era Antônio Márcio Teixeira da Silva, de 39 anos, da Federação Mineira de Futebol.

O Brasiliense informa que dois atletas do clube foram punidos pelo STJD em julgamento realizado na tarde desta terça (9). O atacante Zé Love foi condenado a 380 dias de suspensão e o zagueiro Gustavo Henrique pegou 360 dias.



A equipe entrará com recurso.

https://t.co/dhrftQCaOS pic.twitter.com/5WvCdFykPE — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) November 9, 2021

O confronto, devido a polêmicas, teria tido 22 minutos de acréscimos na segunda etapa. Zé Love, porém, só foi expulso após o término da partida.

A nota do Brasiliense também detalha que o time irá recorrer da suspensão que tirará Zé Eduardo e o zagueiro Gustavo Henrique dos gramados por mais de um ano. O clube garante ter imagens que comprovam a inocência dos atletas.

Com 21 gols na temporada 2021, Zé Love já figura por um bom tempo na lista dos maiores artilheiros do ano no futebol brasileiro e segue marcando muitos gols na capital federal.