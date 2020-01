Zaragoza x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues entram em campo nesta quarta (29), pelas oitavas de final da Copa do Rei; veja onde acompanhar o jogo ao vivo na TV e na Internet

Pelas oitavas de final da , o entra em campo contra o Zaragoza nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília). A partida não terá transmissão pela TV fechada ou aberta no . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Zaragoza x Real Madrid DATA Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 LOCAL La Romareda - Zaragoza, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam assumir o topo da neste domingo / Foto:Getty Images

A partida não terá transmissão pela TV fechada ou aberta no Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pensando no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, o técnico Zinedine Zidane deve mesclar os seus jogadores que entrarão em campo nesta quarta, já visando o clássico com o no sábado (1).

Enquanto o Real Madrid eliminou o Unionistas por 3 a 1, o Zaragoza deixou para trás o Mallorca.

Os donos da casa tem como principal jogador Luis Suárez, referência na frente, que está confirmado entre os titulares.

Provável escalação do Real Madrid: Areola; Carvajal, Nacho, Militao, Marcelo; Valverde, Isco, James; Vinicius, Jovic e Brahim

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Unionistas de Salamanca 1 x 3 Real Madrid Copa do Rei 22 de janeiro Real 0 x 1 Real Madrid La Liga 26 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Atlético de Madrid La Liga 1 de fevereiro 12h (de Brasília) Osasuna x Real Madrid La Liga 9 de fevereiro 12h (de Brasília)

ZARAGOZA

JOGO CAMPEONATO DATA Zaragoza 3 x 1 Mallorca Copa do Rei 21 de janeiro Zaragoza 1 x 0 Numancia La Liga 25 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cádiz x Zaragoza La Liga 2 de fevereiro 12h (de Brasília) Zaragoza x Fuenlabrada La Liga 8 de fevereiro 16h (de Brasília)

Álvaro Ratón; Delmás, Guitián, Atienza, Nieto; Eguaras, Guti, Igbekeme, Kagawa; Luis Suárez e Puado