Zaniolo idolatra Totti, mas não quer a camisa 10 da Roma

Comparado a Francesco Totti, jovem meia da Roma recusa camisa 10 em respeito ao “capitão”

Não deve ser nada fácil para um jovem meia italiano ser comparado a Francesco Totti. Na , então, isso deve ser quase um sacrilégio. Afinal de contas, o ídolo ficou 25 anos no clube e certamente se tornou o maior nome da história da Roma. Assim, quando sua antiga camisa 10 foi oferecida a Nicolò Zaniolo, o garoto prontamente recusou.

Zaniolo tem apenas 20 anos e suas atuações vem encantando a todos os romanistas. Vítima de olhares estrangeiros do na última janela, o jovem escolheu renovar com a Roma até 2024 e deu esperança aos torcedores de que possa ter uma carreira duradoura no clube, assim como Totti teve um dia. As comparações não demoraram a chegar. Com estilos parecidos em campo, a ascensão de Zaniolo parece ser um alívio para o fanático romanista, acostumado por muito tempo a ter “seu” camisa 10.

Quando perguntado, Zaniolo rechaçou as comparações, “É um grande sentimento para qualquer jovem ser comparado com o Totti, mas devo dizer que sou o Nicolo Zaniolo, quero continuar neste caminho.” Agora, depois de ser especulado como o próximo camisa 10 da equipe, disse que recusaria usar o mesmo número do ídolo, dizendo que, “Nunca pensaria nisso. Quero manter o meu número, em respeito ao capitão. Nem tentaria dizer sim.”

A Roma conta com o talento de Nicolò Zaniolo para tentar ir “buscar” Juventus e Inter na Serie A italiana, já que o clube vem de três vitórias consecutivas na competição, e é o terceiro colocado neste momento, sete pontos atrás da líder Juve. Um eventual título, ainda que distante, certamente colocaria Zaniolo em um seleto rol de ídolos da Roma. E é claro, o jovem ainda estaria anos-luz do capitão Francesco Totti.