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Gianluca Zambrotta, natural de Como e ex-jogador do Como (1994-97) e da Juventus (1999-2006), falou à Gazzetta dello Sport sobre os temas do jogo desta noite entre o time de Cesc Fabregas e o de Luciano Spalletti.

"O Como é favorito, chega melhor para o jogo, sem querer ser agourento: está cinco pontos à frente e é o terceiro na Champions League. Para a Juventus, será difícil: Fabregas nunca perdeu no Sinigaglia. Na verdade, venceu todas as partidas, exceto por um empate com a Roma. A Juventus, porém, mostrou evolução, embora os últimos jogos não tenham sido difíceis", declarou o ex-lateral da seleção campeã do mundo em 2006.

Zambrotta prosseguiu: "Spalletti fez muitas mudanças na escalação na Europa League, terá muitos titulares descansados e Fabregas vai esperar uma Juventus determinada a conseguir um resultado: não será fácil, embora fisicamente o Como tenha me parecido um pouco em queda. Jogam sempre os mesmos jogadores".

Sobre os atacantes da Juventus: "As declarações de Spalletti não vieram por acaso. Ele mandou um recado ao clube e deve ter conversado com a diretoria: em janeiro, vão buscar um camisa 9, porque nem Kolo Muani nem Woltemade são esse jogador. Mas é preciso entender quem pode chegar e em que condições. Scamacca joga pouco na Atalanta, e Spalletti o conhece da seleção... Fico triste ao ver Vlahovic com 11 gols na Super Lig turca: o Besiktas e Italiano o deixam jogar tranquilo, sem tanta pressão. Essa mudança de rendimento faz pensar que algo não funciona na Juventus... O Como também sente falta de um centroavante sem Kean: Douvikas não pode jogar todas as partidas".