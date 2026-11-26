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As manifestações de solidariedade às vítimas do trágico incêndio ocorrido no Anel Rodoviário, na região de Warraq, continuam. O Zamalek anunciou que enviou um pedido à Confederação Africana de Futebol (CAF) para que seja respeitado um minuto de silêncio antes do confronto com o Club Africain, da Tunísia, marcado para a noite do próximo sábado. Paralelamente, o Conselho de Ministros revelou ter recebido doações no valor de 30 milhões de libras egípcias, feitas por três empresários, para apoiar as famílias das vítimas e os feridos.

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O acidente aconteceu na noite de quarta-feira, quando um incêndio começou no Anel Rodoviário, na região de Warraq, depois que um caminhão carregado com derivados de petróleo pegou fogo e as chamas se espalharam para vários outros veículos. O incêndio provocou grandes perdas humanas e materiais e exigiu a intervenção da Defesa Civil e de ambulâncias para controlar a situação e levar os feridos aos hospitais.

A iniciativa do Zamalek expressa a solidariedade do clube com as famílias das vítimas do acidente ocorrido ontem, quarta-feira, que deixou um grande número de mortos e feridos. O clube pediu que seja respeitado um minuto de silêncio em memória dos mortos antes do início da partida contra o Club Africain, da Tunísia, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League da África.

Em comunicado oficial, o Zamalek confirmou que apresentou um pedido formal à Confederação Africana de Futebol e que aguarda uma resposta sobre a autorização do minuto de silêncio antes do início do jogo, como forma de compartilhar a dor das famílias das vítimas e prestar suas condolências diante dessa dolorosa tragédia.

O Zamalek também expressou suas sinceras condolências às famílias das vítimas e desejou pronta recuperação a todos os feridos no acidente, ressaltando que a iniciativa faz parte de sua solidariedade com os atingidos e de seu apoio a eles neste momento difícil.

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Yassin Mansour doa 10 milhões de libras egípcias

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Por outro lado, o Conselho de Ministros anunciou ter recebido doações no valor de 30 milhões de libras egípcias de três empresários, no âmbito das iniciativas lançadas por representantes do setor empresarial para apoiar as famílias das vítimas e os feridos do incêndio ocorrido no Anel Rodoviário, na região de Warraq.

O conselheiro Mohamed Adel, porta-voz oficial da Presidência do Conselho de Ministros, explicou em comunicado oficial que Hisham Talaat Moustafa, o engenheiro Ahmed Ezz e Yassin Mansour, vice-presidente do Al Ahly, doaram 10 milhões de libras egípcias cada um, totalizando 30 milhões de libras egípcias, com o objetivo de apoiar as famílias atingidas e ajudar a amenizar os efeitos do acidente.

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O porta-voz destacou que essas iniciativas fazem parte dos esforços de resposta rápida para apoiar as ações do Estado na assistência às famílias das vítimas e aos feridos, diante das consequências humanitárias de um acidente que causou grande comoção.

Já o primeiro-ministro, Dr. Mostafa Madbouly, agradeceu aos três empresários pela iniciativa e encarregou o Ministério da Solidariedade Social de entregar as doações às famílias das vítimas e aos feridos, garantindo que o apoio chegue a quem foi atingido.

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O Ministério da Saúde informou que o balanço chegou a 31 mortos e 26 feridos, e que 39 ambulâncias atuaram no atendimento à ocorrência e no transporte dos feridos para receberem os cuidados médicos necessários, com os casos seguindo em acompanhamento nos hospitais.