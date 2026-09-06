Zalzouli mantém o mistério antes da estreia europeia

O internacional marroquino Abdessamad Ezzalzouli sofreu um novo golpe antes do início de sua jornada europeia, depois que o chileno Manuel Pellegrini, técnico do Real Betis, da Espanha, decidiu deixá-lo de fora da lista da equipe que se prepara para enfrentar o Lille, da França, na Liga dos Campeões da Europa.

Pellegrini anunciou, neste domingo, a lista do Real Betis que disputará o confronto contra o Lille, na próxima terça-feira à noite, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A lista contou com a ausência de Abdessamad Ezzalzouli, que não conseguiu estar entre o grupo convocado para a partida, ao mesmo tempo em que incluiu alguns dos principais destaques da equipe, como Isco, Giovani Lo Celso, Antony e Dani Ceballos.

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A ausência de Ezzalzouli no aguardado confronto europeu ocorre depois de ele também ter ficado de fora da partida do Real Betis contra o Real Madrid, pela última rodada do Campeonato Espanhol, por conta de uma infecção viral.

O jogador marroquino havia retornado recentemente aos gramados após superar seus problemas físicos, tendo participado por alguns minutos no confronto do Real Betis contra o Levante na rodada passada, antes que seus problemas voltassem por causa da infecção viral, que o impediu de estar com a equipe novamente.

Ezzalzouli espera superar essa crise rapidamente e recuperar sua condição, a fim de voltar aos planos de Pellegrini nas próximas partidas, especialmente com a entrada do Real Betis na disputa europeia.