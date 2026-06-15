Zalzouli deixa a Copa do Mundo com o coração partido... O que o espera na França?

O jogador marroquino do Real Betis, Abdel Samad El Zalzouli, retorna à Espanha nesta segunda-feira, após ter sido definitivamente descartado da Copa do Mundo de 2026 devido a uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito, lesão sofrida durante o último amistoso contra a Noruega, encerrando assim sua participação no torneio após assistir à partida de estreia do Marrocos contra o Brasil.

De acordo com o que anunciou o Real Betis através de seus canais oficiais, o jogador “viajará diretamente para Elche para visitar sua família por alguns dias, e de lá seguirá para a França para iniciar a primeira fase de sua recuperação em um centro especializado em lesões de joelho, conforme acordo entre o jogador e a equipe médica do Betis”, indicando que o clube pretende que o jogador se concentre na recuperação e se afaste de sua rotina diária em Sevilha.

Não foi definida uma data exata para o retorno de El Zalzouli aos gramados, embora se espere que ele fique afastado por pouco mais de um mês, podendo se juntar aos treinos preparatórios de sua equipe para a nova temporada sob o comando do técnico Pellegrini em julho próximo, dependendo do andamento de sua recuperação da lesão.

Esta lesão é um duro golpe para o jogador marroquino, que esperava participar da seleção de seu país, tendo se contentado em assistir à partida de estreia dos Leões do Atlante contra o Brasil das arquibancadas antes de retornar à Espanha para iniciar o processo de recuperação, enquanto o Betis aposta em seu retorno a tempo para os preparativos da temporada.