Zagueiro que Neymar acusou de racismo diz que viveu 'momentos difíceis'

Álvaro González voltou a falar sobre o assunto que ganhou destaque mundial após a derrota do PSG para o Olympique de Marseille em setembro de 2020

O zagueiro Álvaro González, acusado de racismo por Neymar na partida entre PSG e Olympique de Marselha em setembro de 2020, voltou a falar sobre o assunto em entrevista ao jornal francês L'Equipe.

"Para mim, pessoalmente, foi muito difícil. Aconteceram coisas que vão além do atleta, e se a temporada tem sido difícil para todos os jogadores aqui, tem sido ainda mais difícil para mim. Ao invés de falar sobre o resultado bom, conversamos sobre coisas negativas. Eu não tenho problema com a crítica, somos conhecidos, então as pessoas falam de nós um dia para o bem, um dia para o mal, é a vida dos jogadores de futebol, dos cantores, dos famosos. Mas isso não era mais futebol. E minha família viveu tempos difíceis. Foram ataques pessoais, saiu meu número. Quando você fala de racismo, homofobia, são coisas sérias", disse.

Na derrota por 1 a 0 do PSG para o Olympique de Marselha, Neymar acusou González de tê-lo chamado de macaco. Na ocasião, o jogador foi absolvido em julgamento por falta de evidências.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020