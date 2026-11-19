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Depois de a contratação de Yasser Ibrahim não avançar no meio do ano, o Al-Shabab voltou a bater em uma nova porta para a janela de inverno. Desta vez, o alvo é um zagueiro marroquino com grande experiência na Europa, cujo nome ganha cada vez mais força nos bastidores do clube.

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O zagueiro Issa Diop, da seleção marroquina e do Ipswich Town, entrou na mira do Al-Shabab, da Arábia Saudita, que estuda a possibilidade de contratá-lo na próxima janela de transferências de inverno, como parte dos esforços para reforçar seu sistema defensivo.

O site marroquino "Le Site Info Sport" informou que o defensor de 29 anos é muito bem avaliado pelos dirigentes do clube saudita, que o veem como uma opção adequada para fortalecer a defesa, considerando sua experiência nos gramados europeus e suas qualidades defensivas.

O nome de Yasser Ibrahim, astro do Al Ahly, do Egito, chegou a ser ligado ao Al-Shabab na última janela de transferências de verão, em uma negociação avaliada em US$ 1 milhão, mas o negócio não avançou, já que a diretoria do Al Ahly fez questão de manter o zagueiro da seleção.

A diretoria do Al-Shabab planeja abrir negociações com o estafe do jogador e com o clube inglês nas próximas semanas, para discutir as condições financeiras e a possibilidade de concluir a contratação em janeiro.

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O interesse saudita em Diop surge em um momento em que o jogador segue nos planos da seleção marroquina, depois de participar da última convocação, durante a Data Fifa deste mês de novembro.

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O zagueiro do Ipswich Town esteve em campo no confronto contra o Níger, mas acompanhou a segunda partida do banco de reservas, à espera do que os próximos meses reservam para seu futuro profissional.

Os dirigentes do Al-Shabab acreditam que Diop reúne todas as características de que a equipe precisa no momento: é um zagueiro forte fisicamente, bom no jogo aéreo e com grande experiência no Campeonato Inglês e no Campeonato Francês, o que o torna capaz de se adaptar rapidamente ao ambiente do Campeonato Saudita.

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Desde o início da temporada, o Al-Shabab busca um zagueiro que dê mais solidez defensiva à equipe, depois de o time sofrer com algumas falhas no setor defensivo. A comissão técnica acredita que a chegada de um jogador do nível de Diop dará maior equilíbrio ao time, especialmente nos jogos grandes.

Por outro lado, o marroquino ainda não definiu sua posição sobre deixar o Ipswich Town, já que tem contrato com o clube inglês, e aguarda conhecer as condições financeiras que o Al-Shabab vai oferecer antes de tomar a decisão final.

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Fontes do site marroquino indicam que a ideia de jogar no Campeonato Saudita parece atraente para Diop, diante da grande evolução que a liga vive nos últimos anos e da presença de várias estrelas internacionais, além das fortes propostas financeiras oferecidas pelos clubes sauditas.

O Campeonato Saudita vive um momento de grande efervescência, depois de conseguir atrair grandes nomes da Europa, e se tornou um dos destinos preferidos de muitos jogadores africanos e árabes, que veem na liga a oportunidade de uma nova experiência e de um desafio diferente.

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Caso a negociação seja concluída, Diop será um reforço de peso para o Al-Shabab e formará uma dupla de zaga de destaque com os demais defensores da equipe, além de oferecer à seleção marroquina um jogador em plena forma antes dos próximos compromissos.