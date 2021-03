Zagueiro lembra angústia na reserva do Barcelona: "era melhor jogar na quarta divisão"

Defensor francês foi emprestado pelo Barça e defende o Nice; atleta foi claro com suas expectativas no clube catalão

O jovem zagueiro Jean-Claude Todibo, do Barcelona, não escondeu sua frustração no clube catalão. Hoje emprestado ao Nice, ele acumula mais tempo de jogo e disse que preferiria jogar a quarta divisão do campeonato francês a ficar amargando o banco de reservas na Catalunha.

Em entrevista à RMC Sport, o defensor de 21 anos deixou claro sua frustração de ter sido contratado como promessa e quase não atuado pelo time espanhol.

"É péssimo ir ao Barcelona e não jogar. Eu prefiro vestir a camisa do Sedan e jogar do que estar no Barcelona e não jogar. Você já tem menos críticas no Sedan. A apresentação no Barcelona foi uma loucura, mas eu só joguei cinco partidas", declarou Todibo.

O jovem francês surgiu como uma grande promessa no Toulouse, da França. Em 2019, o Barça desembolsou 8 milhões de euros para contar com os serviços do zagueiro. De lá para cá foram, de fato, cinco jogos e apenas 325 minutos em campo.

"Eu venci a LaLiga [em 2019], mas eu não ajudei meu time. Eu só joguei quando já tínhamos conquistado o título. Eu acho que posso fazer melhor", desabafou Jean.

Todibo chegou ao Barça em janeiro de 2019. Jogou apenas os cinco jogos e na temporada seguinte foi emprestado ao Schalke 04, da Alemanha. Na campanha seguinte, foi emprestado de novo, só que ao Benfica, de Portugal. Ele ficou apenas dois meses no time luso e foi emprestado para o Nice.

Ao final da atual temporada, o Nice pode exercer a opção de compra de Todibo por 9 milhões de euros. As falas do defensor deixam claro que ele não está preocupado em lutar pela vaga no time espanhol, que deve liberá-lo já no meio do ano.