Zagueiro Gabriel, do Atlético-MG, na mira do futebol japonês

A diretoria do clube já espera por uma proposta nos próximos dias

O zagueiro Gabriel pode deixar o Atlético-MG rumo ao Japão. O clube interessado não foi revelado, mas a diretoria do Galo já espera proposta oficial chegar à mesa do presidente. E ela deverá chegar nos próximos dias.

O defensor está na lista dos relacionados para o jogo deste domingo (4), às 18h15 (horário de Brasília), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Gabriel tem 26 anos e foi formado nas categorias de base do Atlético-MG. Em 2019, o zagueiro foi emprestado ao Botafogo, onde se tornou um titular importante. A pedido do Galo, ele retornou no ano seguinte.

Atualmente o defensor faz parte do grupo principal do técnico Cuca e, inclusive, teve uma sequência de jogos como titular nas ausências de Júnior Alonso, convocado pela seleção do Paraguai, e de Igor Rabello, que teve Covid.

Pelo Atlético-MG, Gabriel tem 158 jogos, e sete gols marcados. Seu contrato foi renovado em março deste ano e vai até o fim de 2023.