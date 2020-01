Zagueiro faz gol contra bizarro, e Taboão da Serra é eliminado da Copinha pelo Athletico-PR; veja!

A partida entre Taboão da Serra e Athletico-PR se encaminhava para as penalidades, até que uma confusão na área do Taboão acabou em gol contra

Taboão da Serra e -PR se enfrentaram nessa quarta-feira (15), pelas oitavas de final da . A partida terminou em 2 a 1 para a equipe paranaense, que garantiu a vaga na próxima fase da competição. Mas o resultado poderia ter sido outro se não fosse um lance bizarro do time do Taboão.

No começo do primeiro tempo o abriu o placar com um belo gol de fora da área. O Taboão da Serra sentiu o baque e não conseguiu reagir até o final da segunda etapa. A equipe paulista voltou com outra cara para o segundo tempo e empatou a partida com um verdadeiro gol de placa, de fora de área e no ângulo, do camisa 10 Alison.

A partida rumava para a disputa de pênaltis quando, aos 48 do segundo tempo, uma confusão na área do Taboão definiu o resultado e acabou com a esperança da equipe de fazer história na copinha.

Após o cruzamento do Athletico-PR, o goleiro Sacana defendeu uma cabeçada no reflexo. No rebote, quase em cima da linha, o zagueiro Allan chegou para dar um chutão e afastar, mas jogou para dentro do próprio gol. O lance bizarro colocou o rubronegro paranaense nas quartas de final.