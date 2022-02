Zagueiro do West Ham provoca revolta após chutar gato em vídeo

O zagueiro Kurt Zouma, do West Ham, pediu desculpas pelo vídeo dele chutando e batendo em seu gato de estimação, que vazou na internet. Após as agressões, o zagueiro foi fortemente criticado por grupos defensores dos animais. Os Hammers, por zua vez, prometeram que vão lidar com o assunto internamente.

O jogador, de 27 anos, foi filmado atacando um gato na frente de seu irmão, Yoan. O aniamal, por sua vez, foi visto tentando, desesperadamente, escapar da agressão sofrida.

Zouma persistente em continuar agredindo, derrubando e chutando o animal, enquanto é possível ouvir risadas ao fundo do vídeo divulgado na internet.

O zagueiro dos Hammers, que atuava no Chelsea na temporada passada, disse: "Quero me desculpar por minhas ações. Não há desculpas para meu comportamento, do qual me arrependo sinceramente."

“Gostaria de assegurar a todos que nossos dois gatos estão perfeitamente bem e saudáveis. Eles são amados e queridos por toda a nossa família, e esse comportamento foi um incidente isolado que não acontecerá novamente", disse Zouma, ao jornal The Sun.

Até o momento, nenhuma acusação foi feita contra Zouma, mas a organização de direitos animais, a RSPCA, está ciente das imagens divulgadas na internet.

Um porta-voz da instituição disse: “Este é um vídeo muito perturbador. Nunca é aceitável chutar, bater ou derrubar um animal para puni-lo."

Maggie Roberts, da instituição de caridade, acrescentou: “Qualquer pessoa vista ou suspeita de tratar mal um animal, seja violência física, negligência ou qualquer outra forma de crueldade, deve ser denunciada à RSPCA."

"Percebemos que algumas pessoas que assistiram ao vídeo acharam engraçado. Podemos garantir a eles que isso não é motivo de riso."

O time da Premier League condenou as ações divulgadas no vídeo por seu jogador, com os Hammers agindo rapidamente após tomar conhecimento da postagem.

Em um comunicado, o clube disse: "O West Ham condena sem reservas as ações de Kurt Zouma no vídeo que circulou. Falamos com o Kurt e vamos lidar com o assunto internamente, mas gostaríamos de deixar bem claro que não toleramos qualquer crueldade contra animais.”