Zagueiro do Vasco, Miranda é flagrado em exame antidoping: o que acontece agora?

A Conmebol detectou um diurético no exame do jogador, que terá audiência nesta terça (7)

Miranda, jovem zagueiro do Vasco, foi flagrado pela Conmebol em exame antidoping. A entidade sul-americana detectou canrenona, um diurético proibido pelos regulamentos antidopagem, no jogador em partida da Sul-Americana 2020.

O exame antidoping do zagueiro Miranda, do Vasco, realizado em 3 de dezembro de 2020, após o jogo contra o Defensa y Justicia, em São Januário, pela de volta das oitavas de final da Sul-Americana, apontou um resultado analítico adverso, ou seja, no primeiro resultado, o teste foi positivo para uma substância proibida. No caso do defensor, o exame detectou um diurético proibido nas normas do futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar de só ter sido divulgado ao público agora, pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), o Cruz-Maltino já sabia do teste positivo desde junho, mas vinha tratando do assunto internamente e em sigilo. Segundo o clube, isso ficou decidido para preservar o atleta, que deve receber a contraprova do exame agora no mês de setembro.

Ao ser notificado pela primeira vez, o Vasco, segundo revelado em nota oficial do clube, procurou o atleta, que garantiu não ter ingerido a substância diurética, e o clube confia na palavra do jogador. Agora, porém, ele terá que provar isso à Conmebol, e mostrar de onde veio a substância ilegal detectada em seu exame.

O Vasco e a CBF, nesta segunda-feira (6), foram novamente notificados e informados de que, na terça-feira (7), será realizada uma audiência preliminar em videoconferência com Miranda para tratar do assunto. Caso alguma suspensão seja dada ao jogador, o Vasco vai renovar seu contrato pelo mesmo período, a fim de não deixá-lo desamparado.

Titular da zaga vascaína ao lado de Leandro Castán em boa parte da atual temporada, Miranda, por não ter sido suspenso preventivamente, segue em condições normais de jogo. No entanto, o clube já contratou um novo zagueiro para o caso de perder Mirando. Walber, emprestado pelo Cuiabá, foi anunciado no domingo (5).

Veja a nota oficial do Vasco na íntegra:

"Sobre a recente notícia envolvendo o zagueiro Miranda, o Club de Regatas Vasco da Gama informa que já tinha conhecimento sobre o fato há alguns meses e manteve o assunto em sigilo, como deveria ser, visando preservar o atleta. O Clube lamenta o vazamento da informação confidencial pela FFerj, que publicou a notificação em seu site oficial, tornando-a pública.

Ao ser notificado do fato, em junho, o Departamento de Futebol do Vasco procurou o atleta e o mesmo garantiu que não ingeriu a substância diurética. O Clube, portanto, confia na palavra de Miranda e continuará dando todo suporte ao mesmo durante o processo, acompanhando de perto, inclusive, sua defesa.

Embora o Vasco tivesse conhecimento do fato desde junho, também sabia que o resultado da contraprova seria notificado apenas no início de setembro. Após o resultado, a Unidade Disciplinar da Conmebol agendou audiência preliminar para esta terça-feira (07/09).

Informamos, portanto, que nenhum comunicado de suspensão preventiva foi feito por parte da CONMEBOL e Miranda segue em condições normais de jogo."