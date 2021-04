Zagueiro do Valencia detalha provocação racista; jogador do Cádiz nega ofensa

Mouctar Diakhaby mais uma vez foi firme em sua acusação e usou as redes sociais para dar sua versão dos fatos; Cala volta a negar as ofensas

A 29ª rodada de LaLiga ficou marcada por mais uma triste acusação de racismo. Dois dias depois da partida, Mouctar Diakhaby, jogador do Valencia, afirmou que foi chamado de "negro de m***da" por Juan Cala, do Cádiz, que negou as acusações e ainda alegou que foi vítima de um "linchamento público".

A partida, válida pela 29ª rodada de LaLiga, aconteceu no último domingo, dia 4 de abril. Tudo parecia bem até que o duelo foi interrompido, aos 30 minutos do primeiro tempo, após uma forte discussão entre Diakhaby e Cala. Então, a equipe do Valencia se retirou de campo depois que Diakhaby acusou seu adversário de proferir insultos racistas em sua direção.

No lance em questão, aos 29 minutos de jogo, quando o placar estava empatado em 1 a 1, Diakhaby e Cala se confrontaram no meio de campo. O árbitro veio acalmar os ânimos e observou que o zagueiro do Valencia estava visivelmente irritado com algo dito por seu adversário, o que fez a confusão aumentar.

Após a acusação do francês, o time do Valencia se dirigiu ao vestiário em tom de protesto, embora Diakhaby tenha insistido para que seus companheiros continuassem no gramado.

Então, nesta terça-feira (06), o zagueiro utilizou suas redes sociais para relatar o que aconteceu dentro de campo, no episódio envolvendo Cala, do Cádiz, alegando que só reagiu após ser submetido a um insulto racista.

"Em Cadiz, no domingo, há um momento em que um jogador me insulta e suas palavras são: 'Negro de m***da'", disse o jogador de 24 anos em um vídeo publicado no Twitter. "Isso é intolerável, não posso consentir. Todos vocês viram a minha reação. Isso não pode acontecer na vida normal e nem no futebol, que é um esporte de respeito", acrescentou.

Cala nega as acusações

O zagueiro do Cádiz negou ter usado qualquer linguagem racista e ainda afirmou que a mídia o transformou em um bode expiatório sem qualquer evidência adequada.

"Eu nunca disse isso, não disse e está bem claro. Isso é falso. É um circo da mídia", declarou Cala em entrevista coletiva. “Estou sofrendo há alguns dias. É um linchamento público. São mais de 20 câmeras, microfones, 22 jogadores, três árbitros, ninguém sabe. Ninguém diz que ouviu. Vou entrar com uma ação judicial contra todas as pessoas que jogaram com minha imagem e minha honra."

O que diz o Valencia?

O Valencia respondeu rapidamente à declaração de Cala, expressando seu desapontamento com o jogador e apoiando publicamente Diakhaby mais uma vez.



"O Valencia CF está profundamente entristecido com as declarações feitas pelo jogador do Cádiz CF, Juan Cala, nesta terça-feira, nas quais ele negou ter insultado racialmente Mouctar Diakhaby durante a partida da Liga Espanhola, disputada no domingo passado no Ramon de Carranza", disse o clube em comunicado oficial.

"Cala perdeu uma grande oportunidade de aceitar o erro e pedir desculpas ao jogador afetado. Em vez de fazer isso, ele atacou Diakhaby e outros membros do Valencia CF [...] O Valencia CF não vai parar de lutar por uma melhoria do protocolo e na batalha contra o racismo no futebol".