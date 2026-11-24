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O zagueiro do Sabah Rahman Dashdamirov deixou um recado claro aos companheiros antes do importante confronto de quarta-feira contra o Barcelona pela Champions League. Embora o gigante catalão não conte com a jovem promessa Lamine Yamal, o jogador da seleção do Azerbaijão afirma que a força coletiva do time de Hansi Flick mantém a ameaça no mesmo nível.

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O coletivo acima do individual

Enquanto o Barcelona se prepara para viajar a Baku, as atenções naturalmente se voltam para a ausência de Yamal . O jovem atacante espanhol, que soma mais minutos do que qualquer outro jogador do Barcelona nesta temporada, com 1.441, não jogará no Azerbaijão devido a um desconforto físico persistente. Dashdamirov, porém, acredita que se concentrar na ausência de um único craque seria um erro fatal para o time da casa, que busca surpreender no cenário europeu.

“Não analisamos o Barcelona como um grupo de jogadores individualmente, mas como um time. Nossa preparação se baseia justamente nisso: a força do Barcelona está no coletivo”, explicou o zagueiro de 27 anos, segundo o Mundo Deportivo. Ele ressaltou que o clube catalão é estruturado de forma a não sentir a ausência de um único talento, observando que “os grandes times não dependem de jogadores específicos” e que “o Barcelona, como time, é formado por estrelas”.

Uma noite histórica no Azerbaijão

Para o Sabah, clube fundado há apenas nove anos, receber um pentacampeão europeu é uma prova de sua ascensão meteórica. Dashdamirov admitiu que enfrentar um adversário tão lendário é um “sonho” para os jogadores. Com a expectativa de que o Estádio Olímpico de Baku receba um público próximo de sua capacidade de 70.000 pessoas, o ambiente promete ser eletrizante e representar um desafio especial para o time da casa, que busca melhorar sua campanha de três pontos em quatro jogos.

“Jogar contra um grande clube com as arquibancadas lotadas é uma responsabilidade a mais. Mas todas essas emoções são esquecidas quando o árbitro apita o início da partida. A partir desse momento, você se concentra apenas no jogo”, acrescentou Dashdamirov.

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Dashdamirov busca um grande resultado em Baku

O jogador da seleção do Azerbaijão observou que a rápida chegada do clube à Champions League comprova o “grande trabalho” feito nos bastidores em pouco tempo. Ele acredita que simplesmente receber esses gigantes europeus já cumpre parte do plano estratégico do clube, mas mantém a ambição quanto ao resultado final . Dashdamirov afirmou que, se os torcedores do time da casa saírem do estádio satisfeitos com o esforço e o desempenho na quarta-feira, a equipe terá alcançado seu principal objetivo para a noite.

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“Enfrentar times europeus tão grandes em Baku já significa que alcançamos nosso objetivo. Mas, é claro, na quarta-feira também entraremos em campo para conseguir o melhor resultado possível. Se nossos torcedores saírem felizes do estádio, para nós isso significará que cumprimos nosso objetivo”, afirmou.

Sabah encara seu maior teste

O Sabah precisará estar em seu melhor nível para conter um Barcelona que já conquistou vitórias contundentes sobre Feyenoord, Aston Villa e Galatasaray. Com apenas uma derrota na competição até agora, por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain, o time visitante é amplamente favorito para levar os três pontos de volta à Espanha. Em forte contraste, o Sabah somou com dificuldade apenas três dos 12 pontos possíveis, com destaque para sua partida contra o Slavia Praga. Assim, Dashdamirov e os torcedores da casa estão ansiosos para provar que o clube pertence a esse nível de elite, dificultando a vida de um dos times mais empolgantes do futebol mundial.