Zagueiro do Lille se diz desrespeitado por Neymar: "Jogou esparadrapo na minha cara!"

Djaló e Neymar se envolveram em confusão e foram expulsos de campo nos minutos finais do duelo entre PSG e Lille, que valia a liderança da Ligue 1

O PSG perdeu a liderança da Ligue 1 no último sábado (03), ao ser derrotado pelo Lille, em confronto direto pelo título da competição. Além disso, nos minutos finais do duelo, Neymar se envolveu em confusão com o defensor adversário Tiago Djaló e acabou expulso de campo. O zagueiro, que também acabou levando o vermelho, se disse desrespeitado pelo camisa 10 do Paris, que teria jogado um esparadrapo em seu rosto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Neymar e Djaló já haviam recebido um cartão amarelo cada ao longo da partida. Então, nos minutos finais de jogo, enquanto o PSG corria para conseguir o empate, os dois correram para buscar uma bola na lateral. O zagueiro do Lille tentou retardar a reposição e foi empurrado pelo brasileiro, mas também simulou algo maior do que realmente havia acontecido. Como resultado, ambos terminaram expulsos pelo árbitro.

Foto: Getty Images

Enquanto se dirigiam ao túnel, a caminho do vestiário, os dois jogadores continuaram discutindo, enquanto eram seguidos por outros membros dos dois clubes, o que só serviu para aumentar a troca de farpas entre os dois.

Então, as câmeras flagraram Neymar tentando empurrar Djaló, que prontamente tentou revidar. A confusão só não foi maior porque os dois foram contidos, evitando que um confronto físico chegasse às vias de fato.

Em entrevista ao jornal A Bola, de Portugal, o defensor de apenas 20 anos deu sua versão dos fatos e disse que Neymar deve respeitar mais seus adversários.

Foto: Getty Images

“No túnel do vestiário ele me disse umas coisas que eu ignorei. Ele até jogou o esparadrapo [que fica enrolado no tornozelo dos jogadores] na minha cara”, contou o portguês que está no Lille desde a temporada passada.

“O que ele falou? Não sei, mas não foram coisas boas. Faz parte do jogo, mas é o que falta ao Neymar, um pouco mais de respeito. O Neymar precisa ter mais respeito”, acrescentou.

O zagueiro também afirmou que parte desse comportamento de Neymar tem relação com a postura da mídia, que acaba protegendo o craque do PSG.

"A mídia? Eles têm uma parcela de responsabilidade. Eles sempre acabam favorecendo os jogadores mais amigáveis , que acabam sendo mais protegidos”, completou.

Neymar ainda será julgado pela expulsão e pode perder mais alguns jogos nesta reta final de Ligue 1. Mesmo assim, os torcedores do Paris estão mesmo de olho na ‘final antecipada’ contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões.

Nesta quarta-feira (07), o PSG encara seu último algoz na competição pela primeira partida das quartas de final, que será decidida na outra semana, no dia 13 deste mês, no Parc des Princes.