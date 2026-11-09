Zagueiro do Lens, Ismaelo Ganiou desperta interesse de Tottenham, Newcastle, Chelsea e dos donos do Manchester City após rápida ascensão na Ligue 1

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O zagueiro do Lens Ismaelo Ganiou desperta o interesse de Tottenham Hotspur, Newcastle United, BlueCo, proprietária do Chelsea, e do grupo controlador do Manchester City após se destacar na Ligue 1. O jovem, muito bem avaliado, tem sido comparado a Raphael Varane, ex-jogador formado no Bollaert-Delelis, enquanto gigantes europeus acompanham sua ascensão.

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Clubes ingleses monitoram promessa francesa

Segundo o TEAMtalk, Fulham e Brentford, da Premier League, se juntaram a Tottenham e Newcastle na observação de Ganiou ao longo de 2026, após sua ascensão no futebol francês. Enquanto isso, os grupos proprietários de vários clubes BlueCo e City Football Group também acompanham de perto a evolução do zagueiro. Dirigentes de seu atual clube esperam que o jogador formado na base siga os passos de Varane, ex-astro da França e do Real Madrid.

Clubes de outros países da Europa acompanham jogador formado na base

Segundo a reportagem, os rivais franceses Paris Saint-Germain, Marseille e Monaco conhecem bem o potencial crescente do zagueiro e vêm acompanhando de perto suas atuações na primeira divisão nos últimos meses. O interesse também se espalhou pelo continente: Borussia Dortmund e RB Leipzig, da Bundesliga alemã, monitoram sua evolução, assim como Atalanta e Como, da Serie A italiana.

Assim como Varane, amplamente considerado o maior jogador já formado na base do clube do norte da França, o jovem cobiçado combina velocidade para se recuperar nas jogadas, elegância com a bola e força física. Esses atributos de destaque rapidamente o colocaram entre os jovens zagueiros mais promissores da Ligue 1, após sua passagem pelas categorias de base no norte da França.

Trajetória incomum antecede novo contrato

No entanto, o veículo observa que seu caminho até a equipe principal esteve longe de ser simples devido a complexas restrições administrativas relacionadas ao registro de empréstimos. Depois de passar um período de desenvolvimento no Annecy, longe do clube em que iniciou sua trajetória, ele precisou ser formalmente transferido para o Padova, da Itália, outro clube pertencente a Joseph Oughourlian, dirigente do Lens, antes de ser enviado a outro lugar para ganhar experiência.

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Ao retornar ao clube de origem, Ganiou estreou na equipe principal durante a temporada passada e causou de imediato uma forte impressão na comissão técnica. Sua rápida evolução convenceu a direção do clube a lhe oferecer um novo contrato de quatro anos durante o verão, refletindo a confiança em sua capacidade.

Mudança de seleção reforça reputação crescente

Nascido em Lille, Ganiou representou inicialmente Burkina Faso em um amistoso contra o Zimbábue em 2025, em razão da origem de seus pais, antes de passar a defender a seleção sub-21 da França em março. Pessoas próximas ao caso afirmam que suas atuações têm sido tão convincentes que o técnico da seleção principal, Zinedine Zidane, já o considerou como uma possível opção. Com um contrato de longo prazo em vigor, o Lens permanece em uma posição forte para as próximas janelas de transferências.