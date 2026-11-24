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O zagueiro Wesley Fofana, do Chelsea, falou sobre o impacto psicológico de enfrentar os craques do Real Madrid e sobre os problemas físicos que quase o levaram a abandonar o futebol. O francês relembrou um confronto de Champions League em que se sentiu superado por Karim Benzema.

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Fofana relembra noite difícil no Bernabéu

Fofana fez uma avaliação contundente de suas experiências diante dos melhores jogadores do mundo e admitiu que Benzema, ex-capitão do Real Madrid, deixou uma marca duradoura em seu psicológico como profissional. Ao relembrar a eliminação do Chelsea para o gigante espanhol nas quartas de final da Champions League de 2023, o zagueiro confessou ter ficado impressionado com a qualidade exibida no Santiago Bernabéu. O Chelsea perdeu os dois jogos por 2 a 0, e Benzema marcou no primeiro confronto, dando o tom da atuação dominante do Real Madrid.

"Benzema me traumatizou. Ele nos eliminou sozinho. Ele e Vinícius, foi um absurdo. Rodrygo veio terminar o serviço, porque não sou movido a gols. Se falarmos de futebol, os dois, Vinícius e Benzema, foram demais, foi um absurdo. Jogamos contra Modrić, eles tinham um time dos sonhos", revelou Fofana durante participação no programa Zack, no YouTube, segundo o Foot Mercato.

Zagueiro compara a elite inglesa ao futebol europeu

O zagueiro de 25 anos ressaltou que, embora disputar a primeira divisão inglesa exija um nível de elite, entrar em campo no maior palco da Europa é um desafio ainda maior. Mesmo representando um clube de peso como o Chelsea, ele admitiu que enfrentar um gigante europeu no Santiago Bernabéu o fez perceber a diferença de nível.

"Fomos jogar no Santiago Bernabéu e eles nos deram uma aula de futebol. O Chelsea tem um nível alto. Você está em um grande clube, a Premier League tem um nível alto, você está em uma grande liga. Mas a Champions League está em um patamar ainda mais alto. Ainda mais alto", acrescentou Fofana.

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Perto de se aposentar precocemente

Além dos desafios em campo, a passagem de Fofana pelo oeste de Londres tem sido bastante prejudicada por uma série de problemas físicos prolongados. O francês ficou fora de ação por impressionantes 696 dias devido a diferentes problemas desde que chegou a Stamford Bridge, incluindo uma grave lesão no ligamento cruzado anterior que o afastou por quase um ano. As sucessivas recaídas acabaram levando o jogador a um momento difícil, no qual considerou seriamente rescindir seu contrato e abandonar o futebol profissional de vez.

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O zagueiro chegou ao limite durante a temporada 2024-25, quando trabalhava sob o comando do técnico Enzo Maresca. Após se recuperar de uma importante cirurgia no joelho, sofreu duas lesões seguidas na coxa, que o fizeram sentir como se seu corpo já não funcionasse direito. "Houve um período em que, depois de voltar das lesões no ligamento cruzado anterior e no menisco, machuquei a coxa duas vezes sob o comando de Maresca. Foi um período em que quis abandonar o futebol", revelou Fofana.

Empresários intervêm para salvar carreira

No fim, foi a intervenção de seus representantes que manteve Fofana no futebol. Quando disse aos empresários que estava pronto para se aposentar, eles o lembraram de seus compromissos financeiros de longo prazo e de seu contrato, que vai até 2029. Eles o incentivaram a persistir, mesmo que precisasse passar algum tempo fora de campo, ressaltando que ele havia trabalhado demais para simplesmente abrir mão do futuro que construíra para si e para a família.

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"Sentei com meus empresários e disse a eles: é isso, vou abandonar o futebol. Depois, começaram a falar comigo sobre o contrato e tudo mais. Disseram: 'De qualquer forma, é simples: você ainda tem muitos anos de contrato pela frente e muito dinheiro a receber. Mesmo que vá desistir do futebol, você vai aparecer todos os dias, sorrir e até ficar fora de campo enquanto estiver lesionado... Mas você tem um contrato e precisa cumpri-lo.' É, isso faz sentido", concluiu.