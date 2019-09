Zagueiro do Barcelona sobre fim da 'novela Neymar': 'poderemos trabalhar em paz'

O zagueiro Lenget se mostrou aliviado com o fim das especulações para poder focar nos trabalhos da equipe

Quando o dia 2 de setembro fechou ao fim terminou com ele uma das maiores novelas dos últimos anos no futebol mundial, o “operação Neymar”. O final sem acordo entre e causou alívio a um jogador do elenco blaugrana, o zagueiro francês Clement Lenglet.

“Neymar? Foram muitos rumores… Foi um período bastante agitado no clube. Finalmente acabou. Agora poderemos trabalhar um pouco mais em paz”, disse o zagueiro ao Canal +, deixando claro o cansaço que ele e os companheiros sentiram por conta de toda essa especulação.

Vale lembrar que Lenglet tem forte amizade com Ousmane Dembélé, companheiro de clube e de seleção francesa. Dembélé era um dos nomes mais citados na negociação, em que ele entraria como uma moeda de troca para baratear os custos para o Barcelona.

Esta declaração do zagueiro deixa claro que o trabalho de Ernesto Valverde foi afetado pelo “operação Neymar” e que os maus resultados no início de temporada espanhola podem ter relação com isso. O Barça é somente o oitavo colocado de LaLiga, com 4 pontos em 3 jogos. O líder é o com 9 pontos.