Zagueiro Dedé chega a acordo com Cruzeiro e está livre no mercado

Após oito anos com a camisa cruzeirense, jogador que não atua desde 2019 deixa o clube após uma longa disputa na Justiça

O Cruzeiro e o zagueiro Dedé chegaram a um acordo e o jogador está livre para acertar com outro clube. O atleta, que completou 33 anos nessa quinta-feira, pedia na Justiça mais de R$ 35 milhões de indenização.

O último jogo oficial do zagueiro pelo time celeste ocorreu em 19 de outubro de 2019, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, ano que o Cruzeiro amargou o rebaixamento para a Série B. Em março do ano passado, o atleta passou por uma nova cirurgia no joelho esquerdo e desde então vem se recuperando para voltar aos gramados.

Enquanto isso, travava na Justiça uma batalha com a Raposa. Essa semana, as partes chegaram a um acordo de aproximadamente R$ 17 milhões com parcelas de R$ 277 mil que serão pagas a partir de 2022. O jogador e os empresários dele, após muita conversa com os advogados do Cruzeiro, optaram por esse caminho por acreditarem ser viável para todas as partes, principalmente, pela crise financeira que o clube mineiro passa desde a queda.

Disputa na justiça

Com uma dívida de quase R$ 900 milhões, o Cruzeiro tem como credores dezenas de atletas que acionaram o time na Justiça, como o próprio zagueiro Dedé. Na ação, o valor pedido pelo jogador era de R$ 35,2 milhões, que correspondem a 10 meses de salário em atraso, sendo seis meses sem receber de salários fixos na carteira e mais quatro meses sem receber o depósito do FGTS.

Entre os valores ainda estão: R$ 3,39 milhões de verbas rescisórias, R$ 10,5 milhões com base no real salário ajustado (que compreende os valores registrados na Carteira Profissional e os pagos de forma extra), R$ 13,7 milhões de valores incontroversos, com o pedido de R$ 3,75 milhões referente a danos morais, entre outros.

História no Cruzeiro

Dedé foi contratado pelo Cruzeiro há oito anos e, até hoje, foi o jogador mais caro da história do time, quase R$ 14 milhões. Ao todo foram 188 jogos pela Raposa com 15 gols marcados. Conquistou o bicampeonato do Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014 e da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Também foi três vez Campeão Mineiro em 2014, 2018 e 2019.