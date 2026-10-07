Zagueiro de 15 anos Matthew Sweeb assina contrato de três anos com clube da Eredivisie

Um dia especial para Matthew Sweeb. O defensor de apenas 15 anos assinou nesta quarta-feira seu primeiro contrato profissional com o FC Utrecht.

Sweeb atua atualmente pelo sub-16 do FC Utrecht, onde causou impressão suficiente na diretoria do clube para merecer um contrato.

Com a assinatura do contrato, o adolescente agora fica vinculado ao Stadion Galgenwaard até meados de 2029. O gerente técnico Jeffrey Kooistra está radiante com a permanência de Sweeb, que anteriormente foi contratado junto ao AS’80.

“Matthew é um defensor multifuncional que no futuro ainda pode se desenvolver como meio-campista. Ele é um jogador inteligente, com excelentes condições físicas."

Próximas partidas UTR Eredivisie 06:15 WII

"Vemos muito potencial em Matthew e estamos ansiosos para guiá-lo ainda mais em seu desenvolvimento nos próximos anos”, disse Kooistra.

O time principal do FC Utrecht, do qual Sweeb provavelmente ainda não fará parte por enquanto, se prepara para a retomada da Eredivisie. Na tarde de domingo (12h15), o Willem II visita o Stadion Galgenwaard.

A equipe do técnico Anthony Correia teve um início dramático de temporada. Em sete partidas, o Utrecht venceu apenas uma vez, contra o Excelsior (1 a 2), e ocupa a 15ª colocação na Eredivisie.



