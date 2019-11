Zagueiro de 14 anos da base do Ajax surpreende pelo tamanho

Jogador de quase dois metros de altura surpreende rivais em jogos do Sub-15 com o Ajax

Berço de grandes atletas do futebol mundial, o é conhecido pelas grandes revelações de base. E, nesta segunda-feira (18), a categoria do clube chamou a atenção novamente do fãs graças a David Easmon.

Com apenas 14 anos, o zagueiro tem a surpreendente altura de 1,90m. Ainda que o tamanho esteja em padrões de time principal, o defensor atua junto ao sub-15 do Ajax. Easmon marcou dois gols e contribuiu com uma assistência na partida desta segunda (18), contra o Sparta Roterdã.