O zagueiro da seleção tunisiana e do Olympique de Nice, Ali Al-Abdi, não conseguiu conter as lágrimas após a goleada sofrida “Águias de Cartago” diante do Japão (4 a 0), na manhã deste domingo, em Monterrey, no México, no âmbito da Copa do Mundo de 2026, dirigindo críticas contundentes à Federação Tunisiana de Futebol e às decisões técnicas que antecederam o torneio.

A Tunísia foi eliminada do torneio de forma decepcionante, depois de ter iniciado sua campanha com outra derrota pesada para a Suécia por 5 a 1, antes que a Federação Tunisiana decidisse demitir o técnico francês Sabri Lamouchi e nomear seu compatriota Hervé Renard, na esperança de gerar uma reação positiva; no entanto, a seleção sofreu uma nova goleada diante do Japão.

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Após a partida, Al-Abdi mostrou-se profundamente abalado durante entrevista à rede “beIN Sports” e disse: “Peço desculpas à torcida, o que está acontecendo conosco é incompreensível”. Ele também fez questão de pedir desculpas ao técnico Hervé Renard após esse resultado severo.

Quando questionado sobre as razões do fracasso, o jogador expressou seu descontentamento com a forma como a seleção foi conduzida nos últimos tempos, dizendo: “Peço desculpas à torcida tunisiana, e não às pessoas que se divertem espalhando boatos por toda parte... Isso não é do interesse do país”.

E continuou: “Fomos para a Copa do Mundo com um novo técnico e jogadores novos que nunca haviam jogado juntos antes, em vez de contar com os experientes, enquanto a seleção japonesa manteve o mesmo elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022”.

Al-Abdi acrescentou: “Não temos tempo suficiente para trabalhar; destruímos tudo para reconstruir a cada vez, em vez de corrigir os erros. Chegamos para disputar a Copa do Mundo com jogadores que nunca jogaram juntos antes. Construir uma seleção competitiva exige tempo e estabilidade”.