Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tunisia(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Zagueiro da Tunísia chora após goleada do Japão: “Fomos para a Copa do Mundo com um time que não estava pronto”

Tunísia x Japão
Tunísia
Japão
Copa do Mundo
Tunísia x Países Baixos
Países Baixos
A. Abdi
H. Renard
S. Lamouchi
Tunísia
Japão
México
Países Baixos
EUA
França

Criticou as mudanças na escalação das “Águias de Cartago” logo antes da Copa do Mundo

O zagueiro da seleção tunisiana e do Olympique de Nice, Ali Al-Abdi, não conseguiu conter as lágrimas após a goleada sofrida “Águias de Cartago” diante do Japão (4 a 0), na manhã deste domingo, em Monterrey, no México, no âmbito da Copa do Mundo de 2026, dirigindo críticas contundentes à Federação Tunisiana de Futebol e às decisões técnicas que antecederam o torneio.

A Tunísia foi eliminada do torneio de forma decepcionante, depois de ter iniciado sua campanha com outra derrota pesada para a Suécia por 5 a 1, antes que a Federação Tunisiana decidisse demitir o técnico francês Sabri Lamouchi e nomear seu compatriota Hervé Renard, na esperança de gerar uma reação positiva; no entanto, a seleção sofreu uma nova goleada diante do Japão.

Leia também

Partida entre França e Iraque corre risco de ser suspensa

Após o “fracasso contra o Marrocos”… a mídia escocesa descarrega sua raiva na arbitragem

Após a partida, Al-Abdi mostrou-se profundamente abalado durante entrevista à rede “beIN Sports” e disse: “Peço desculpas à torcida, o que está acontecendo conosco é incompreensível”. Ele também fez questão de pedir desculpas ao técnico Hervé Renard após esse resultado severo.

Copa do Mundo
Tunísia crest
Tunísia
TUN
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL

Quando questionado sobre as razões do fracasso, o jogador expressou seu descontentamento com a forma como a seleção foi conduzida nos últimos tempos, dizendo: “Peço desculpas à torcida tunisiana, e não às pessoas que se divertem espalhando boatos por toda parte... Isso não é do interesse do país”.

E continuou: “Fomos para a Copa do Mundo com um novo técnico e jogadores novos que nunca haviam jogado juntos antes, em vez de contar com os experientes, enquanto a seleção japonesa manteve o mesmo elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022”.

Al-Abdi acrescentou: “Não temos tempo suficiente para trabalhar; destruímos tudo para reconstruir a cada vez, em vez de corrigir os erros. Chegamos para disputar a Copa do Mundo com jogadores que nunca jogaram juntos antes. Construir uma seleção competitiva exige tempo e estabilidade”.

Publicidade