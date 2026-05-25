Com zaga fragilizada, São Paulo recorre a promessas da base para se classificar diretamente ao mata-mata da Copa Sul-Americana

O São Paulo vive um momento delicado na temporada. A equipe está há oito jogos sem vencer, com o novo treinador Dorival Júnior alcançando o segundo empate consecutivo ao ficar no 1 a 1 com o Botafogo no último domingo (24). O retrospecto recente fez com que o clube caísse da quarta para a sexta colocação na tabela do Brasileirão, porém o time ainda se mantém na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, que terá as equipes classificadas diretamente para o mata-mata definidas ainda nesta semana.

Um dos principais fatores negativos do atual São Paulo é a inconsistência defensiva, com 12 gols sofridos nestas últimas oito partidas sem vitória. Parte do problema é a indisponibilidade de atletas na zaga, já que Rafael Tolói está lesionado, Arboleda não deve voltar a vestir a camisa do São Paulo após polêmicas recentes, e o zagueiro Dória pediu rescisão contratual depois de receber xingamentos e ameaças da torcida.

O São Paulo tem dois jogos a disputar até a pausa para a Copa do Mundo de 2026 e, para tentar sanar os problemas defensivos visando bons resultados nestas partidas, promoverá dois jovens da base. São eles Igão, de 18 anos, e Isac, de 20, que vêm sendo observados por Dorival nas últimas semanas e receberão a oportunidade de atuar nos confrontos contra o Boston River, nesta terça-feira (26), e diante do Remo, no dia 30 de maio.

Igão é titular da equipe sub-20 do São Paulo e está no clube desde o sub-11, tendo ingressado nas categorias de base em 2018. Já Isac também é titular da equipe sub-20 tricolor, mas chegou recentemente ao clube, contratado junto ao Red Bull Bragantino em 2025.

Com nove pontos em cinco jogos, o São Paulo ocupa a primeira colocação do Grupo C da Copa Sul-Americana, seguido por Millonarios, com oito pontos, e O'Higgins, com sete. O líder do grupo se classifica diretamente ao mata-mata, enquanto o segundo colocado terá que passar por um playoff eliminatório antes de ingressar nas oitavas de final da competição.

Caso garanta os três pontos, a liderança do São Paulo está garantida. Os únicos cenários que vão contra esta realidade é caso o time paulista perca ou empate e o Millonarios ganhe, ou perca ou empate e o O'Higgins ganhe do Millonarios por mais de três gols de diferença, empatando em pontos mas desequilibrando no saldo de gols — isto se o São Paulo não balançar as redes na sua partida.

O adversário do Tricolor na última rodada da fase de grupos, o Boston River, é o lanterna da chave, com apenas uma vitória em cinco partidas. O duelo entre as equipes acontecerá nesta terça-feira (26), no MorumBIS, a partir das 19h (horário de Brasília), com uma vitória podendo significar a virada de chave necessária para o clube e para Dorival Júnior antes da pausa para a Copa do Mundo.



