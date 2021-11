Yuri Alberto vira desfalque, mas Inter tem cinco retornos contra o Flamengo

O centroavante Yuri Alberto está fora do jogo contra o Flamengo. O goleador do Internacional apresentou um edema ósseo no pé esquerdo e foi vetado pelo departamento médico.

Por outro lado, o técnico Diego Aguirre contará com os retornos do meia atacante Taison, recuperado de uma luxação no ombro, e do volante Rodrigo Lindoso, que se recuperou de um desconforto muscular na coxa.



O zagueiro Cuesta, o lateral esquerdo Moisés e o meia Maurício, que cumpririam suspensão contra o Cuiabá, na derrota colorada por 1 a 0, voltam a ficar à disposição.



O goleiro Daniel entrou em fase final de recuperação de uma fissura em uma das costelas.



O goleiro já iniciou a retomada dos treinos com bola e deve voltar a ficar à disposição no jogo contra o Santos, no próximo final de semana.