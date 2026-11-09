Yuri Alberto é suspenso por dois jogos e só volta ao Corinthians contra o Grêmio, na penúltima rodada do Brasileirão

Compartilhar Siga GOAL no Google

Atacante foi punido pelo STJD pela expulsão e por chutar a bandeirinha no clássico contra o São Paulo

Publicidade

Yuri Alberto foi punido com dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Julgado nesta segunda-feira (9), o atacante do Corinthians recebeu uma partida de gancho pela expulsão e outra pelo chute na bandeirinha de escanteio durante o clássico contra o São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi enquadrado nos artigos 254 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O primeiro trata da prática de jogada violenta e foi aplicado em razão do carrinho em Ferreirinha, que resultou no cartão vermelho. Já o segundo diz respeito à conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, em referência à atitude de Yuri ao deixar o gramado da Vila Belmiro.

O episódio aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo do Majestoso, disputado na última quarta-feira. Depois de ser expulso pela falta no atacante são-paulino, Yuri chutou a haste da bandeirinha de escanteio, que exibia o escudo do Tricolor.

Para a 5ª Comissão Disciplinar do STJD, responsável pelo julgamento, o corintiano ultrapassou os limites da disputa esportiva e atingiu o objeto de forma proposital. A relatoria classificou o episódio como um comportamento que vai além do esperado de um atleta profissional.

Publicidade Publicidade

A defesa do Corinthians, por sua vez, destacou que Yuri Alberto não tinha antecedentes no tribunal e ressaltou o bom histórico disciplinar do atacante. O clube também contestou um trecho da súmula do árbitro Raphael Claus, que registrou uma torção no tornozelo de Ferreirinha durante o lance.

Tópicos relacionados

Próximas partidas COR Brasileirão 19:30 BOT

Com a punição, Yuri será desfalque contra Botafogo, em 18 de novembro, pela 35ª rodada, e Atlético-MG, no dia 25. Assim, caso não haja mudança na decisão, o atacante só poderá voltar a defender o Corinthians diante do Grêmio, na penúltima rodada do Brasileirão.

O Timão ainda pode recorrer ao Pleno do STJD para tentar reverter ou reduzir a suspensão.

Publicidade

Além de Yuri Alberto, Matheus Pereira foi julgado pela expulsão no clássico contra o São Paulo. O meia havia sido denunciado no artigo 258 do CBJD, que prevê suspensão de uma a seis partidas para condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.

Na súmula, Raphael Claus relatou que o jogador debochou e ignorou seus chamados antes de receber o cartão amarelo e ser expulso. A defesa corintiana questionou a ausência de detalhes sobre qual teria sido o gesto considerado debochado e também poderá recorrer.

Publicidade

Matheus recebeu um jogo de suspensão, mas a pena foi convertida em advertência. Dessa forma, cumprirá apenas a suspensão automática pela expulsão e ficará fora do duelo com o Botafogo.

O Corinthians ainda foi multado em R$ 2 mil pelo atraso de dois minutos no retorno para o segundo tempo. O São Paulo recebeu multa de R$ 3 mil pelo atraso no reinício da partida.