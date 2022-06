Yuri Alberto aceita reduzir salário para ir ao Corinthians, mas ainda prefere Europa

Jogador tem a Europa como prioridade, mas topa reduzir o salário pelo Timão. Mano Menezes quer o atacante e Inter não desistiu.

O Corinthians quer Yuri Alberto e sabe que o jogador toparia reduzir o seu salário para jogar no clube do Parque São Jorge. Mesmo com uma situação avançada com o Timão, o centroavante ainda não descartou permanecer na Europa.

De acordo com a reportagem da GOAL, o salário de Yuri Alberto no Zenit gira na casa dos R$ 2 milhões mensais e o atleta não pensa em abdicar de grande parte do montante. O Corinthians, por sua vez, é o clube que mais tem condições de um bom salário para o atacante, que seria superior a R$ 1 milhão.

Apesar de saber da situação com o Corinthians, o Internacional segue tentando o jogador, que é um desejo de Mano Menezes. O clube do Sul, porém, esbarra na alta pedida salarial e não tem dinheiro para realizar o investimento.

O maior desejo de Yuri Alberto é de seguir na Europa, mesmo com o avanço na negociação com o Corinthians. O estafe do jogador ainda procura por ofertas no continente europeu pelo centroavante de 21 anos, mas ainda não aconteceu. Vale lembrar que a janela de transferências ainda não está aberta.

Yuri Alberto foi negociado pelo Internacional ao Zenit em janeiro deste ano. Pelo clube russo, o centroavante fez 14 jogos, anotou seis gols e deu uma assistência, além de ser campeão da liga russa.