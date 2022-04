Ypiranga x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Ypiranga e Vitória se enfrentam neste domingo (24), no Colosso da Lagoa, a partir das 18h (de Brasília), pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ypiranga x Vitória DATA Domingo, 24 de abril de 2022 LOCAL Colosso da Lagoa - Erechim, RS HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, na plataforma de streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo (24), no Colosso da Lagoa.

MAIS INFORMAÇÕES

O Ypiranga chega para o duelo após um empate e uma derrota nos dois jogos inicias.

Já o Vitória perdeu seus dois primeiros duelos na competição, e fará o primeiro jogo após a demissão do técnico Geninho.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

YPIRANGA

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 0x2 Aparecidense Série C 9 de abril de 2022 Confiança 0x0 Ypiranga Série C 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Ypiranga Série C 30 de abril de 2022 17h (de Brasília) Ypiranga x Floresta Série C 8 de maio de 2022 11h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0x1 Floresta Série C 16 de abril de 2022 Fortaleza 3x0 Vitória Copa do Brasil 20 de abril de 2022

Próximas partidas