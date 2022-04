Ypiranga x Vitória: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

A bola vai rolar neste domingo (24) para Ypiranga e Vitória, duelo válido pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h (do horário de Brasília).

Vindo de derrota para o Floresta por 1 a 0 em casa, o Rubro-Negro ocupa a 17º colocação e precisa se recuperar diante do Ypiranga, que também teve um início ruim de campeonato, e ocupa a 16ª posição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Este será o primeiro jogo do Vitória após a demissão do técnico Geninho. A equipe será comandada pelo interino Ricardo Amadeu.

O técnico Luizinho Vieira não terá problemas para escalar o Ypiranga, podendo repetir a escalação do jogo contra o Confiança.

Possível escalação do Ypiranga: Allan; Gedeilson, Carlos Alexandre, Marcão, Vitinho; Robson, Guilherme Amorim, Marcelinho; Cesinha, Rodrigo Carioca e Hugo Almeida.

Possível escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa, Mateus Moraes, Dani Bolt e Iury; Leo Gomes, João Pedro, Jadson; Alisson e Tréllez.

DESFALQUES

YPIRANGA:

Sem desfalques.

VITÓRIA:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ypiranga e Vitória será transmitido ao vivo pelo DAZN, plataforma de streaming, neste domingo.