Ypiranga x Internacional: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Gauchão 2022?

A bola vai rolar neste sábado (4) para Ypiranga x Internacional pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, a partir das 16h30 (do horário de Brasília). No último encontro entre as equipes, o Colorado venceu por 4 a 2, válido pelo Estadual da última temporada.

Vindo de empate sem gols com o São Luiz, o Inter divide a liderança do Estadual com o rival Grêmio, que fecha a rodada contra o Guarany no domingo (6), às 19h30 (de Brasília).

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Depois de preservar os titulares no empate sem gols com o São Luiz, o técnico Cacique Medina volta com força máxima contra o Ypiranga. Gustavo Maia, Johnny e Taison são os desfalques.

Do outro lado, o Ypiranga não poderá contar com Bruno Bispo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcão será o companheiro de Carlos Alexandre na defesa.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Ypiranga: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão e Diego; Lorran, Lucas Falcão e Luiz Felipe; Erick, Matheus Santos e Rodrigo Carioca.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Liziero), Edenilson, Boschilia, Mauricio e David; Wesley Moraes.

DESFALQUES

YPIRANGA:

Bruno Bispo: suspenso (terceiro cartão amarelo)

INTERNACIONAL:

Gustavo Maia: Covid-19

Johnny: dores abdominais

Taison: trabalhos específicos

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ypiranga e Internacional será transmitido ao vivo pela RBS, na tv aberta, e pelo Premiere, na tv fechada, neste sábado.