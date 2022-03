Ypiranga x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Gaúcho 2022

Ypiranga e Brasil de Pelotas entram em campo na noite desta quarta-feira (23), no estádio Colosso da Lagoa, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ypiranga x Brasil de Pelotas DATA Quarta-feira, 23 de março de 2022 LOCAL Estádio Colosso da Lagoa, Erechim - RS HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (23), no estádio Colosso da Lagoa.

MAIS INFORMAÇÕES

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Brasil de Pelotas vai a campo com a vantagem do empate nesta quarta-feira.

Já o Ypiranga precisa de um triunfo por dois gols de dirença para avançar à grande decisão do estadual.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BRASIL DE PELOTAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 0 Ypiranga Gauchão 20 de março de 2022 Brasil 1 x 0 Juventude Gauchão 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Manaus Série C 9 de abril de 2022 A definir Campinense x Brasil Série C 16 de abril de 2022 A definir

YPIRANGA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 0 Ypiranga Gauchão 20 de março de 2022 Grêmio 2 x 0 Ypiranga Gauchão 12 de março de 2022

Próximas partidas