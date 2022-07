Ypiranga-RS x Mirassol: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Jogo acontece neste sábado (30), pela 17ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Ypiranga-RS e Mirassol se enfrentam neste sábado (30), no estádio Colosso da Lagoa, a partir das 11h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do NSports, na internet.

Restando três partidas para o fim da primeira fase da Série C, o Ypiranga-RS vive um momento de alerta. Na 14ª posição, com 19 pontos, o time gaúcho não está distante da zona de rebaixamento, mas ainda se vê com chances de classificação à próxima fase, porém não dependendo apenas de si.

Do outro lado, o Mirassol, líder com 32 pontos, já garantiu passagem ao quadrangular, com uma partida a menos que os adversários. No entanto, o discurso no clube é de cautela.

"Não vejo vantagem alguma (na classificação antecipada). Acho que teremos quatro jogos duríssimos, um deslocamento muito difícil de se fazer por uma questão de viagem. Chegar em Erechim não é fácil. Depois vamos chegar de madrugada em João Pessoa (para o jogo contra o Botafogo-PB). Temos uma logística difícil e o que vamos tentar fazer, sobretudo, que nesse intervalo a gente não corra risco de lesão, pois temos um elenco enxuto", disse o técnico Ricardo Catalá.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ypiranga-RS: Edson, Gedeílson, Carlos Alexandre, Windson, Lorran, Gustavo Nogy, John Lennon, Morelli, Hugo Almeida, Cesinha e Vitinho.

Possível escalação do Mirassol: Darley, Léo Duarte, Heitor, Rodrigo Sam, Daniel, Pará, Osman, Wellington, Mingotti, Camilo e Negueba.

Desfalques da partida

Ypiranga-RS:

sem desfalques confirmados.

Mirassol:

Paulinho e Cristian: suspensos.

Quando é?

JOGO Ypiranga-RS x Mirassol DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Estádio Colosso da Lagoa, Erechim - RS HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Ypiranga-RS

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 3 x 1 Confiança Série C 25 de julho de 2022 Floresta 0 x 2 Mirassol Série C 26 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x Mirassol Série C 3 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Mirassol x Vitória Série C 7 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Ypiranga-RS

JOGO CAMPEONATO DATA Volta redonda 2 x 1 Ypiranga-RS Série C 25 de julho de 2022 Ypiranga-RS 1 x 2 Botafogo-PB Série C 16 de julho de 2022

Próximas partidas