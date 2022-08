Ypiranga-RS x Manaus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (6), pela 18ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Ypiranga-RS e Manaus duelam neste sábado (6), no Colosso da Lagoa, a partir das 18h (de Brasília), pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da NSports, no streaming.

O duelo marca o encontro de duas equipes que estão no meio da tabela e que lutam para permanecer na Série C, mas que também têm o sonho de tentar uma vaga no G-8.

De um lado, o Ypiranga-RS está na 12ª posição, com 22 pontos. Já o Manaus vem logo atrás, com a mesma pontuação, porém com pior saldo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ypiranga-RS: Allan; Gedeílson, Félix, Windson e Vitinho; Morelli, Tontini e Cesinha; João Pedro, Jackson e Hugo Almeida.

Possível escalação do Manaus: Matheus Inácio; Jô (Felipe Cordeiro), Moisés (Gutierrez), Paulo Sérgio e Renan Luís; Rayne, Denoni (Gilson) e Pio; Jean Dias, Guilherme Pira e Michel.

Desfalques da partida

Ypiranga-RS:

sem desfalques confirmados.

Manaus:

Hélio Paraíba: lesionado.

Quando é?

JOGO Ypiranga-RS x Manaus DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Colosso da Lagoa, Erechim - RS HORÁRIO 18h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Ypiranga-RS

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga-RS 2 x 1 Mirassol Série C 30 de julho de 2022 Volta Redonda 2 x 1 Ypiranga-RS Série C 25 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ferroviário x Ypiranga-RS Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Manaus

JOGO CAMPEONATO DATA Manaus 0 x 0 Botafogo-PB Série C 30 de julho de 2022 Atlético-CE 3 x 1 Manaus Série C 22 de julho de 2022

Próximas partidas