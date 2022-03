Ypiranga-RS x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo pela final do Campeonato Gaúcho 2022

Ypiranga e Grêmio fazem neste sábado (26), o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, a partir das 16h (de Brasília), em Erechim.

O Ypiranga chega à grande decisão do estadual após eliminar o Brasil de Pelotas. Do outro lado, o Grêmio deixou para trás o seu maior rival, o Internacional.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Ypiranga chega para o duelo deste sábado sem poder contar apenas com Matheus Santos, suspenso.

Desta forma, o técnico Luizinho Vieira tem praticamente todo o elenco à disposição, além do apoio da torcida em Erechim.

Já o Grêmio tem uma lista de baixas pro primeiro jogo da final: Ferreirinha está suspenso, enquanto Kannemann, Leonardo Gomes e Nicolas estão no departamento médico.

O Tricolor deve contar com o retorno de Villasanti, que estava com a seleção paraguaia e montou uma logística para ter o jogador a tempo..

Possível escalação do Ypiranga: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo, Diego Porfírio; Lorran, Falcão, Marcelinho; John Lennon (Luiz Felipe), Hugo Almeida, Erick.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Lucas Silva (Gabriel Silva), Bitello, Campaz, Elias; Diego Souza.

DESFALQUES

YPIRANGA:

Matheus Santos: suspenso

GRÊMIO:

Ferreirinha: suspenso

Kannemann: machucado

Leonardo Gomes: machucado

Nicolas: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Maíra Matella Moreira

VAR: Bráulio da Silva Machado

MELHORES APOSTAS E DICAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ypiranga x Grêmio será transmitido ao vivo pela RBS, na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado, em Erechim.