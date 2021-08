Ypiranga-RS x Criciúma: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O jogo será nesta sexta-feira (13), às 20h (de Brasília), na abertura da 12ª rodada da Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

Abrindo a 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ypiranga-RS recebe o Criciúma, nesta sexta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Colosso da Lagoa. A partida terá transmissão ao vivo da TV Nsports, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ypiranga-RS x Crciúma DATA Sexta-feira, 13 de agosto de 2021 LOCAL Colosso da Lagoa - Erechim, RS HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)

Assistentes: João Fabio Machado Brischiliari (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

ONDE VAI PASSAR?



O Criciúma vai atrás da segunda vitória seguida / Foto: Celso Lucia/Criciúma

A TV Nsports, na internet, é o serviço de streaming que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, às 20h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Ypiranga é líder do Grupo B, com 23 pontos, e busca vencer pela oitava vez para se isolar ainda mais na ponta. Já o Criciúma, quarto colocado com 20 pontos, que se manter na zona de classificação para a próxima fase da Série C.

Provável escalação do Ypiranga-RS: Deivity; Muriel, Kanu, Douglas, Jonathan; Revson, Fidelis, Sodré; Dico, Cris e Silvano.

Provável escalação do Criciúma: Roberto; Alemão, Rodrigo, Marcel e Pedro Rosa; Arilson, Dudu, Eduardo e Dudu Figueiredo; Marcão e Silvinho

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

YPIRANGA-RS

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 1 x 0 Mirassol Série C 7 de agosto de 2021 Paraná 1 x 1 Ypiranga Série C 2 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-SP x Ypiranga Série C 22 de agosto de 2021 16h (de Brasília) Figueirense x Ypiranga Série C 29 de agosto de 2021 11h (de Brasília)

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 2 x 1 São José Série C 9 de agosto de 2021 Ituano 3 x 0 Criciúma Série C 4 de agosto de 2021

Próximas partidas