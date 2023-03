Ypiranga-RS x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Erechim, o Ypiranga recebe o RB Bragantino na noite desta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Após um ano sem disputar a Copa, o Ypiranga quer mostrar sua força em casa para seguir na competição. O time é semifinalista do gauchão e chega confiante para a disputa, além de não ter desfalques confirmados.

Do outro lado, o RB Bragantino também vai embalado para o duelo desta quarta, após garantir a sua classificação à semifinal do paulista. O Massa Bruta, no entanto, tem uma série de baixas por lesões.

Prováveis escalações

Escalação do Ypiranga: Allan; Yohan, Ronald, Islan e Gustavo Nogy; Clayton, Ralph, Barbio e Leandro Cordova; MV e Jhonatan Ribeiro.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Léo Realpe, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Bruninho; Artur, Alerrandro e Sorriso.

Desfalques

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Léo Ortiz, Raul, Helinho, Vitinho, Guilherme, Aderlan, Thiago Borbas, Luan Cândido, Lucas Evangelista e Alerrandro estão todos no departamento médico.

Quando é?